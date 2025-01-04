Коррупция, насилие и жестокость: топ-5 самых громких уголовных дел Тюмени 2024 года

В феврале 2024 года сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых подозреваемых, среди которых были граждане Азербайджана. Им предъявлены обвинения по статье 163 УК РФ («Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия»). Следствие установило, что в 2022 году обвиняемые пригласили двух предпринимателей на встречу в помещение цеха для забоя скота в Ялуторовском районе. Во время встречи они потребовали 3 миллиона рублей, а затем снизили сумму до 1 миллиона рублей. Для запугивания бизнесменов использовали огнестрельное оружие, произвели несколько выстрелов в их сторону и подвесили их за ноги на кран-балку, где жестоко избивали бизнесменов. Позже преступники отпустили своих жертв, выдвинув требование о выплате 500 тысяч рублей до конца дня. В случае невыполнения они угрожали убить членов семей предпринимателей.