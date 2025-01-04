Коррупция, насилие и жестокость: топ-5 самых громких уголовных дел Тюмени 2024 года

Posted 4 января, 02:00
Published 4 января, 02:00
Modified 4 января, 02:00
Updated 4 января, 02:00
В 2024 году в Тюмени начался судебный процесс по делу двух местных имамов, обвиняемых в вербовке граждан для участия в вооружённом конфликте в Сирии. Согласно материалам дела, обвиняемые использовали свои религиозные позиции для пропаганды экстремистских идеологий и призывали прихожан к участию в боевых действиях на стороне запрещённых террористических организаций.
Двух имамов задержали в начале августа. Выяснилось, что преступная деятельность началась в 2015 году. За это время злоумышленники смогли привлечь на свою сторону 19 человек.
«Кроме того, злоумышленники склоняли граждан Российской Федерации к сбору денежных средств для финансирования членов международной террористической организации „Исламское государство“ (деятельность запрещена на территории Российской Федерации)», — сообщали тюменские следователи.
Также известно, что один из обвиняемых разместил в интернете проповедь, в которой эксперты усмотрели оправдание терроризма. На время предварительного следствия фигурантов дела отправили в СИЗО. Им грозит пожизненный срок.
Отметим, что после громкого ареста произошло нападение на тюменского муфтия Зинната Садыкова.Стало известно, что злоумышленник пришел якобы на мирную на встречу в служебный кабинет муфтия Садыкова под предлогом обсуждения работы управления. При себе у него были баллончик с газом и молоток. В процессе разговора он достал оружие и напал на муфтия, но тот смог дать отпор. Сотрудники управления, находившиеся поблизости, быстро отреагировали на ситуацию и помогли обезвредить нападавшего. Затем его передали в руки правоохранительных органов.
В 2024 году в Тюмени разгорелся громкий коррупционный скандал, связанный с заместителем губернатора Вячеславом Вахриным и бизнесменом Алексеем Гоцыком. В начале июня 2024 года Вячеслав Вахрин был арестован по обвинению в получении взятки от Гоцыка. Согласно материалам следствия, в декабре 2022 года политик получил от бизнесмена взятку в размере 18,7 миллионов рублей (в виде имущественной выгоды на покупку квартиры в элитном ЖК). Взамен чиновник должен был оказать бизнесмену содействие в его делах.
Фигурантов задержали 7 июня текущего года. Арест произошёл в необычной обстановке: чиновник и бизнесмен находились в 40 километрах от города и отправлялись в неизвестном направлении. Стоит отметить, что дело было возбуждено 6 июня, а уже на следующий день подозреваемые отправились в дальний путь. По версии следствия, они пытались скрыться, но адвокаты утверждают, что Вахрин и Гоцык направлялись в зону специальной военной операции.
«О намерении Вахрина В.М. скрыться от следствия и суда свидетельствуют его совместные и согласованные с Гоцыком А.В. действия, выраженные в предпринятой ими в ночное время 07.06.2024, то есть на следующий день после возбуждения уголовного дела, попытки вместе покинуть территорию России», — указывалось в материалах дела.
В июле 2024 года Басманный суд Москвы продлил арест Вахрина и Гоцыка до 6 февраля 2025 года. Решение было обосновано необходимостью получения заключений ранее назначенных судебных экспертиз и предъявления новых обвинений.
В рамках расследования было арестовано имущество Вахрина и Гоцыка на сумму 150 миллионов рублей. Согласно данным следствия, арестованное имущество включает недвижимость и транспортные средства, принадлежащие обвиняемым.
В ноябре 2024 года стало известно, что следствие планирует предъявить новые обвинения Вахрину и Гоцыку. В частности, рассматривается возможность инкриминирования дополнительных эпизодов коррупционной деятельности. Следственные действия продолжаются.
Ожидается, что в ближайшее время будут представлены новые доказательства и показания, которые могут повлиять на ход судебного разбирательства. Обвиняемые продолжают находиться под стражей, и их защита заявляет о несогласии с предъявленными обвинениями.
Шокировало Тюмень и дело связанное с так называемой «бандой азербайджанцев». Особое непонимание у горожан вызывал юный возраст участников «банды». Только одному из фигурантов на момент судебного разбирательства имполнилось 18 лет.
В феврале 2024 года в социальных сетях появились видеоролики, на которых группа подростков агрессивно нападает на случайных прохожих в общественных местах Тюмени Нападения сопровождались насилием и унижением жертв, а также были сняты на камеру и размещены в интернете. Видеозаписи быстро распространились, вызвав широкий общественный резонанс.
После появления видеозаписей правоохранительные органы Тюмени начали расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности участников нападений. Оказалось, что большинство из них — подростки, имеющие азербайджанское происхождение — Зия Абилов 2006-го года рождения и 15-летние Илкин Р. и Гусейн Г.
Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме, так как фигуранты несовершеннолетние. Однако приговор дял них может быть суровым. Как рассказал тюменский адвокат Павел Руснаков, фигурантов дела могут отправить в специальную колонию.
«Если представить, что им дадут срок более 3 лет, то специфика такова, что до 18 лет они будут содержаться в колонии для несовершеннолетних, а после достижения этого возраста их переведут в обычную колонию», — объяснил адвокат.
В начале 2024 года в Тюмени разгорелся еще громкий скандал, связанный с деятельностью группы азербайджанцев. Однако эту группировку обвинили в вымогательстве и пытках местных бизнесменов. Согласно данным следствия, преступная группа действовала с 2022 года, применяя насилие и угрозы для получения денежных средств от предпринимателей.
В феврале 2024 года сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых подозреваемых, среди которых были граждане Азербайджана. Им предъявлены обвинения по статье 163 УК РФ («Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия»). Следствие установило, что в 2022 году обвиняемые пригласили двух предпринимателей на встречу в помещение цеха для забоя скота в Ялуторовском районе. Во время встречи они потребовали 3 миллиона рублей, а затем снизили сумму до 1 миллиона рублей. Для запугивания бизнесменов использовали огнестрельное оружие, произвели несколько выстрелов в их сторону и подвесили их за ноги на кран-балку, где жестоко избивали бизнесменов. Позже преступники отпустили своих жертв, выдвинув требование о выплате 500 тысяч рублей до конца дня. В случае невыполнения они угрожали убить членов семей предпринимателей.
В апреле 2024 года Ялуторовский районный суд вынес приговор по делу. Все пятеро обвиняемых были признаны виновными в вымогательстве и приговорены к общему сроку в 38 лет лишения свободы.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок на срок 4, 7, 8, 9 и 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с подсудимых в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 1 млн руб», — отметили в судебной системе Тюменской области.
В 2024 году двух сотрудников правоохранительных органов также обвинили в применении пыток. По версии следствия, они всю ночь избивали подозреваемого и подвергали его воздействию электрического тока. Предполагается, что они применяли насилие к молодому человеку в течение всей ночи. Его вынудили дать показания о том, что он якобы совершил угон своего и чужих транспортных средств. После этого его поместили в изолятор временного содержания. В ходе судебного разбирательства не удалось собрать достаточное количество доказательств для ареста тюменца, заявившего о пытках. Кроме его собственных признаний, якобы выбитых в отделении, других улик не было.
Заседание по делу полицейских, которых обвинили в применении насилия, проводилось в закрытом режиме, так как дело касалось государственной тайны. Однако до приговора дело так и не дошло — оба фигуранта отправились на СВО, а подразделение, в котором они работали, расформировали.
«2 сотрудника направились в октябре в зону СВО. Часть оставшегося состава переводят в отдел по раскрытию преступлений против собственности УУР УМВД России по Тюменской области, а часть распределят по отделам уголовного розыска отделов полиции УМВД России по г. Тюмени», — сообщал собственный источник редакции.
Когда фигуранты дела вернуться, они могут избежать дальнейшего разбирательства по делу, его могут прекратить.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что водитель из Тюмени, который нарушал правила дорожного движения в нескольких субъектах Российской Федерации. Общее количество штрафов, выписанных ему, превысило сотню.