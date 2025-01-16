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Posted 16 января, 01:08

Published 16 января, 01:08

Modified 16 января, 01:08

Updated 16 января, 01:08

Тюмень 16 января засыплет снегом

Тюмень 16 января засыплет снегом

16 января 2025, 01:08
Фото: 1MI.
Облачная погода, снег, местами умеренный, ветер 5-10 м/с ожидаются на юге Тюменской области в четверг, 16 января. Днем температура воздух составит -5…-10, в вечерние и ночные часы -8…-13.

В Тюмени 16 января года ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. Максимальная дневная температура воздуха составит-8….-6, в темное время столбики термометров опустятся до -7…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:04, закат в 16:30, продолжительность дня 7 часов 26 минут.

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В Тобольске 16 января ожидается пасмурная погода, осадки в виде небольшого снега на протяжении дня. Утром и днем термометры покажут -8…-7, в вечерние часы похолодает до -8…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:00, закат в 16:12, продолжительность дня 7 часов 12 минут.

В Ишиме 16 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег во второй половине дня. Утром и днем ожидается -10…-7, ночью температура воздуха составит -9…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 3,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:42 закат в 16:20, продолжительность дня 7 часов 38 минут.

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