Тюмень 16 января засыплет снегом

В Тюмени 16 января года ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. Максимальная дневная температура воздуха составит-8….-6, в темное время столбики термометров опустятся до -7…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.