Тюмень 16 января засыплет снегом

Posted 16 января, 01:08
Published 16 января, 01:08
Modified 16 января, 01:08
Updated 16 января, 01:08
В Тюмени 16 января года ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. Максимальная дневная температура воздуха составит-8….-6, в темное время столбики термометров опустятся до -7…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:04, закат в 16:30, продолжительность дня 7 часов 26 минут.
В Тобольске 16 января ожидается пасмурная погода, осадки в виде небольшого снега на протяжении дня. Утром и днем термометры покажут -8…-7, в вечерние часы похолодает до -8…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:00, закат в 16:12, продолжительность дня 7 часов 12 минут.
В Ишиме 16 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег во второй половине дня. Утром и днем ожидается -10…-7, ночью температура воздуха составит -9…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 3,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:42 закат в 16:20, продолжительность дня 7 часов 38 минут.