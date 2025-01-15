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Posted 15 января, 12:55

Published 15 января, 12:55

Modified 15 января, 12:58

Updated 15 января, 12:58

На пожаре в Тюменской области погибли люди, а врача подозревают в мошенничестве

На пожаре в Тюменской области погибли люди, а врача подозревают в мошенничестве

15 января 2025, 12:55
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги
В Тобольске пожар унес жизни двух человек. Тем временем, врача из Тюмени задержали в Сочи по подозрению в мошенничестве.

На пожаре в Тобольске погибли люди

Сегодня, 15 января, в Тобольске в Тюменской области случился серьезный пожар, в котором погибли два человека.

Известно, что на момент прибытия спасателей и пожарных дом уже был полностью охвачен пламенем, ровно как и все пристройки. Площадь пожара при этом составила 110 квадратных метров, на момент возгорания в доме находились мужчина и женщина. Их спасти не удалось. Личности погибших устанавливаются.

В страшном пожаре в Тобольске погибли два человека. Фото
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Александр Бастрыкин проверит приставов, которые забрали пенсию у инвалида

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с тюменским пенсионером, оставшимся без средств к существованию из-за судебных приставов. Как говорит сам инвалид, приставы забирают половину его социальной пенсии. Оставшейся суммы едва хватает на товары первой необходимости. По данному факту в настоящий момент проводится процессуальная проверка.

Бастрыкин проверит приставов, забравших пенсию у тюменского инвалида
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Тюменец незаконно зарегистрировал в своей квартире 56 мигрантов

Дело 42-летнего тюменца, который незаконно регистрировал иностранцев в своей квартире, рассмотрят в суде. В числе зарегистрированных: граждане Республик Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстанской Республики. За фиктивную регистрацию обвиняемый получил вознаграждение в размере 28 тысяч рублей.

Тюменец «поселил» в своей квартире 56 мигрантов
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Тюменского врача задержали по подозрению в мошенничестве в Сочи

40-летнего тюменца, которого обвиняют в мошенничестве, задержали в Сочи. Согласно данным УМВД, мужчина продавал медицинские препараты для восстановления суставов. Он предлагал своим пациентам приобрести со скидкой лекарства, брал аванс и исчезал.

Известно, что общая сумма ущерба потерпевшим превысила 100 тысяч рублей. Теперь мошеннику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Врача-мошенника из Тюмени поймали в Сочи
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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Итоги
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