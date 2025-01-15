На пожаре в Тюменской области погибли люди, а врача подозревают в мошенничестве

Posted 15 января, 12:55
Published 15 января, 12:55
Modified 15 января, 12:58
Updated 15 января, 12:58
Сегодня, 15 января, в Тобольске в Тюменской области случился серьезный пожар, в котором погибли два человека.
Известно, что на момент прибытия спасателей и пожарных дом уже был полностью охвачен пламенем, ровно как и все пристройки. Площадь пожара при этом составила 110 квадратных метров, на момент возгорания в доме находились мужчина и женщина. Их спасти не удалось. Личности погибших устанавливаются.
Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с тюменским пенсионером, оставшимся без средств к существованию из-за судебных приставов. Как говорит сам инвалид, приставы забирают половину его социальной пенсии. Оставшейся суммы едва хватает на товары первой необходимости. По данному факту в настоящий момент проводится процессуальная проверка.
Дело 42-летнего тюменца, который незаконно регистрировал иностранцев в своей квартире, рассмотрят в суде. В числе зарегистрированных: граждане Республик Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстанской Республики. За фиктивную регистрацию обвиняемый получил вознаграждение в размере 28 тысяч рублей.
40-летнего тюменца, которого обвиняют в мошенничестве, задержали в Сочи. Согласно данным УМВД, мужчина продавал медицинские препараты для восстановления суставов. Он предлагал своим пациентам приобрести со скидкой лекарства, брал аванс и исчезал.
Известно, что общая сумма ущерба потерпевшим превысила 100 тысяч рублей. Теперь мошеннику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.