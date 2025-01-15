На пожаре в Тюменской области погибли люди, а врача подозревают в мошенничестве

Известно, что на момент прибытия спасателей и пожарных дом уже был полностью охвачен пламенем, ровно как и все пристройки. Площадь пожара при этом составила 110 квадратных метров, на момент возгорания в доме находились мужчина и женщина. Их спасти не удалось. Личности погибших устанавливаются.