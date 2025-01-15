Из украинского плена освободили тяжелораненого узбека из Тюмени

Posted 15 января, 13:52
Published 15 января, 13:52
Modified 15 января, 13:55
Updated 15 января, 13:55
Одил Ориф Углы Бозоров родился в 1998 году в Бухаре, в Узбекистане. В 2016 году он отправился в нашу страну на заработки. Некоторое время проживал в Тюмени и работал на складе. В марте 2023 года женился на россиянке. После получил гражданство.
Весной мужчина отправился в военкомат для прохождения медицинской комиссии после получения повестки. Проходил службу пулеметчиком 114 бригады 1 армейского корпуса, получил позывной «Узбек». После специальной подготовки его отправили в Донецкую Народную Республику. В начале октября подразделение Одила штурмовало украинские позиции под Авдеевкой. Бозоров оказался в плену.
У тюменца ампутирована правая рука, осколочные ранения левой ноги и головы. Состояние оценивается как «средней тяжести».
Всего с подконтрольной Украине территории было возвращено 25 военных из России. Все они находятся на территории Республики Беларусь. Пленным будет оказана медицинская и психологическая помощь.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе накануне прошли церемонии прощания с двумя бойцами СВО: 56-летним Сергеем Ларионовым и 63-летним Василием Борисовым. Участие в спецоперации они принимали с осени 2024 года.