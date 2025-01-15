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Posted 15 января, 13:52

Published 15 января, 13:52

Modified 15 января, 13:55

Updated 15 января, 13:55

Из украинского плена освободили тяжелораненого узбека из Тюмени

Из украинского плена освободили тяжелораненого узбека из Тюмени

15 января 2025, 13:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
Боец из Тюменской области попал в список 25 тяжелораненых бойцов, которых в рамках обмена вернули из украинского плена. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона со ссылкой на областного уполномоченного по правам человека Олега Датских.

Одил Ориф Углы Бозоров родился в 1998 году в Бухаре, в Узбекистане. В 2016 году он отправился в нашу страну на заработки. Некоторое время проживал в Тюмени и работал на складе. В марте 2023 года женился на россиянке. После получил гражданство.

Весной мужчина отправился в военкомат для прохождения медицинской комиссии после получения повестки. Проходил службу пулеметчиком 114 бригады 1 армейского корпуса, получил позывной «Узбек». После специальной подготовки его отправили в Донецкую Народную Республику. В начале октября подразделение Одила штурмовало украинские позиции под Авдеевкой. Бозоров оказался в плену.

У тюменца ампутирована правая рука, осколочные ранения левой ноги и головы. Состояние оценивается как «средней тяжести».

Всего с подконтрольной Украине территории было возвращено 25 военных из России. Все они находятся на территории Республики Беларусь. Пленным будет оказана медицинская и психологическая помощь.

В зоне СВО погиб тюменский штурмовик
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