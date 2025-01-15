Из украинского плена освободили тяжелораненого узбека из Тюмени

Одил Ориф Углы Бозоров родился в 1998 году в Бухаре, в Узбекистане. В 2016 году он отправился в нашу страну на заработки. Некоторое время проживал в Тюмени и работал на складе. В марте 2023 года женился на россиянке. После получил гражданство.