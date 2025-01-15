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Posted 15 января, 08:40

Published 15 января, 08:40

Modified 15 января, 08:42

Updated 15 января, 08:42

В зоне СВО погиб тюменский штурмовик

В зоне СВО погиб тюменский штурмовик

15 января 2025, 08:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
В Тюменской области простились с 39-летним жителем деревни Большие Акияры Владимиром Симоном, погибшим в зоне специальной военной операции. Смертельное ранение он получил при выполнении боевого задания.

Военный принимал участие в спецоперации с октября 2022 года. Служил штурмовиком Мужчина служил штурмовиком в гвардейском танковом полку мотострелкового батальона, сообщили в тюменском отделении фонда «Путевка в жизнь».

Фото: ВК Владимир Симон
«Это горькая, невосполнимая утрата для его близких и родных, тяжелая утрата для друзей, знакомых и всех нас. Владимир — настоящий герой. Будем хранить в своем сердце светлую память о нашем земляке», — отметили в фонде.

Церемония прощания с военным состоялись накануне в деревне Большие Акияры. Похоронили бойца в селе Червишево. Известно, что у Владимира Симона остались супруга и дети.

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