В зоне СВО погиб тюменский штурмовик

Posted 15 января, 08:40
Published 15 января, 08:40
Modified 15 января, 08:42
Updated 15 января, 08:42
Военный принимал участие в спецоперации с октября 2022 года. Служил штурмовиком Мужчина служил штурмовиком в гвардейском танковом полку мотострелкового батальона, сообщили в тюменском отделении фонда «Путевка в жизнь».
«Это горькая, невосполнимая утрата для его близких и родных, тяжелая утрата для друзей, знакомых и всех нас. Владимир — настоящий герой. Будем хранить в своем сердце светлую память о нашем земляке», — отметили в фонде.
Церемония прощания с военным состоялись накануне в деревне Большие Акияры. Похоронили бойца в селе Червишево. Известно, что у Владимира Симона остались супруга и дети.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе накануне прошли церемонии прощания с двумя бойцами СВО: 56-летним Сергеем Ларионовым и 63-летним Василием Борисовым. Участие в спецоперации они принимали с осени 2024 года.