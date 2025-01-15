В зоне СВО погиб тюменский штурмовик

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе накануне прошли церемонии прощания с двумя бойцами СВО: 56-летним Сергеем Ларионовым и 63-летним Василием Борисовым. Участие в спецоперации они принимали с осени 2024 года.