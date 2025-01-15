Заплата 300 тысяч: кто в Тюмени зарабатывает такие деньги?

По данным аналитиков HeadHunter, первое место в рейтинге высокооплачиваемых профессий заняли дата-сайентисты — медиана зарплатных предложений для них составила в 2024 году 300 тысяч рублей. На втором месте расположились руководители группы разработки коммерческие директора с зарплатой 170 тысяч рублей, на третьем геодезисты и руководители отдела аналитики, чей средний заработок составил 160 тысяч рублей.