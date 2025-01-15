Заплата 300 тысяч: кто в Тюмени зарабатывает такие деньги?

Posted 15 января, 07:55
Published 15 января, 07:55
Modified 15 января, 07:57
Updated 15 января, 07:57
По данным аналитиков HeadHunter, первое место в рейтинге высокооплачиваемых профессий заняли дата-сайентисты — медиана зарплатных предложений для них составила в 2024 году 300 тысяч рублей. На втором месте расположились руководители группы разработки коммерческие директора с зарплатой 170 тысяч рублей, на третьем геодезисты и руководители отдела аналитики, чей средний заработок составил 160 тысяч рублей.
Также в топ-10 вошли сварщики, машинисты, руководители строительного проекта, коммерческие и генеральные директора, токари, фрезеровщики, шлифовщики. Размер средней заработной платы данных специалистов составил более 135 тысяч рублей в месяц.
Ранее «Наш Город» писал, что жителей Тюменской области приглашают на работу в Китай. Сотрудникам предстоит проводить чайное шоу. Платить обещают до 170 тысяч рублей ежемесячно.