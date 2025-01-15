В Тюменской области простились с двумя погибшими на СВО бойцами

Posted 15 января, 08:03
Published 15 января, 08:03
Modified 15 января, 08:05
Updated 15 января, 08:05
Траурные митинги, посвященные памяти павших бойцов, состоялись 14 января. Сергей Ларионов воевал в штурмовой роте и был оператором отделения огневой поддержки. 56-летний ишимец стал для односельчан примером настоящего патриотизма и служения своей Родине. Он отправился в зону специальной военной операции служить по контракту. Погиб 18 сентября 2024 года.
Василий Борисов 63 лет служил старшим техником БМП и имел звание гвардии старшего прапорщика. Он погиб 22 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи.
«Василий Александрович был настоящим патриотом, который стойко отстаивал интересы нашей страны и с честью выполнял свой воинский долг», — рассказали в администрации Ишимского района.