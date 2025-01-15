В Тюменской области простились с двумя погибшими на СВО бойцами

Траурные митинги, посвященные памяти павших бойцов, состоялись 14 января. Сергей Ларионов воевал в штурмовой роте и был оператором отделения огневой поддержки. 56-летний ишимец стал для односельчан примером настоящего патриотизма и служения своей Родине. Он отправился в зону специальной военной операции служить по контракту. Погиб 18 сентября 2024 года.