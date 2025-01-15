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Posted 15 января, 08:03

Published 15 января, 08:03

Modified 15 января, 08:05

Updated 15 января, 08:05

В Тюменской области простились с двумя погибшими на СВО бойцами

В Тюменской области простились с двумя погибшими на СВО бойцами

15 января 2025, 08:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
В Ишимском районе простились сразу с двумя жителями, погибшими в зоне специальной военной операции. Оба были примером служения родине.

Траурные митинги, посвященные памяти павших бойцов, состоялись 14 января. Сергей Ларионов воевал в штурмовой роте и был оператором отделения огневой поддержки. 56-летний ишимец стал для односельчан примером настоящего патриотизма и служения своей Родине. Он отправился в зону специальной военной операции служить по контракту. Погиб 18 сентября 2024 года.

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Василий Борисов 63 лет служил старшим техником БМП и имел звание гвардии старшего прапорщика. Он погиб 22 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи.

«Василий Александрович был настоящим патриотом, который стойко отстаивал интересы нашей страны и с честью выполнял свой воинский долг», — рассказали в администрации Ишимского района.
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#Марина Коржина#Военные#Ишимский район#СВО#Бойцы СВО
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