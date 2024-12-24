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Posted 24 декабря, 07:38

Published 24 декабря, 07:38

Modified 24 декабря, 07:40

Updated 24 декабря, 07:40

Вдовы погибших на СВО тюменцев не могут получить положенные по закону выплаты

Вдовы погибших на СВО тюменцев не могут получить положенные по закону выплаты

24 декабря 2024, 07:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Пенсия
Речь идет о пенсиях по потере кормильца для детей. С невыплатой пособий столкнулись три жительницы региона, чьи мужья погибли в зоне специальной военной операции.

По словам Екатерины Переваловой, ее муж погиб на СВО в начале этого года. В сентябре женщина подала заявку на выплату в тюменский военкомат, однако из-за острой нехватки сотрудников в военкомате заявка до сих пор не обработана. Екатерина отмечает, что она одна воспитывает 9-летнюю дочь и 22 тысячи рублей пенсии стали бы хорошим подспорьем в оплате дополнительных занятий для ребенка.

Тюменка сетует, что уже обращалась и к губернатору Александру Моору, и к мэру Тюмени Максиму Афанасьеву со своей проблемой, но пока положительных результатов в ее решении нет.

С аналогичными проблемами столкнулись еще три тюменки, супруги которых погибли в зоне спецоперации. Женщины отмечают, что в военкомате никакой информации не дают, ссылаясь на то, что назначением пенсий занимается всего один работник.

«Там всего одна девушка работает, физически просто не успевает все заявки обработать. Здесь претензия именно к руководству военкомата и правительству», — подчеркнула Екатерина.

Между тем, в военном комиссариате заявили, что заявление на выплату пенсии по потере кормильца поступило к ним только от Екатерины Переваловой — от остальных вдов обращений не было. Пенсию Екатерине Переваловой назначили в конце ноября, пишет 72.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в селе Сладково похоронили погибшего на СВО рядового мотострелковой роты Игоря Гаврикова. Церемония прощания и похорон прошла со всеми положенными воинскими почестями.

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