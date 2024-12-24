Вдовы погибших на СВО тюменцев не могут получить положенные по закону выплаты

По словам Екатерины Переваловой, ее муж погиб на СВО в начале этого года. В сентябре женщина подала заявку на выплату в тюменский военкомат, однако из-за острой нехватки сотрудников в военкомате заявка до сих пор не обработана. Екатерина отмечает, что она одна воспитывает 9-летнюю дочь и 22 тысячи рублей пенсии стали бы хорошим подспорьем в оплате дополнительных занятий для ребенка.