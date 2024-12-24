Вдовы погибших на СВО тюменцев не могут получить положенные по закону выплаты

Posted 24 декабря, 07:38
Published 24 декабря, 07:38
Modified 24 декабря, 07:40
Updated 24 декабря, 07:40
По словам Екатерины Переваловой, ее муж погиб на СВО в начале этого года. В сентябре женщина подала заявку на выплату в тюменский военкомат, однако из-за острой нехватки сотрудников в военкомате заявка до сих пор не обработана. Екатерина отмечает, что она одна воспитывает 9-летнюю дочь и 22 тысячи рублей пенсии стали бы хорошим подспорьем в оплате дополнительных занятий для ребенка.
Тюменка сетует, что уже обращалась и к губернатору Александру Моору, и к мэру Тюмени Максиму Афанасьеву со своей проблемой, но пока положительных результатов в ее решении нет.
С аналогичными проблемами столкнулись еще три тюменки, супруги которых погибли в зоне спецоперации. Женщины отмечают, что в военкомате никакой информации не дают, ссылаясь на то, что назначением пенсий занимается всего один работник.
«Там всего одна девушка работает, физически просто не успевает все заявки обработать. Здесь претензия именно к руководству военкомата и правительству», — подчеркнула Екатерина.
Между тем, в военном комиссариате заявили, что заявление на выплату пенсии по потере кормильца поступило к ним только от Екатерины Переваловой — от остальных вдов обращений не было. Пенсию Екатерине Переваловой назначили в конце ноября, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в селе Сладково похоронили погибшего на СВО рядового мотострелковой роты Игоря Гаврикова. Церемония прощания и похорон прошла со всеми положенными воинскими почестями.