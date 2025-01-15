Столкнулись лоб в лоб: на тюменской трассе в ДТП погиб человек

Posted 15 января, 08:05
Published 15 января, 08:05
Modified 15 января, 08:08
Updated 15 января, 08:08
По предварительным данным, 62-летний водитель Volkswagen, житель Кургана, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Volkswagen.
В результате аварии он скончался на месте происшествия. 51-летняя водитель Audi с травмами была госпитализирована в больницу.
Обстоятельства трагедии выясняются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 12 января на перекрестке улиц Пермякова и Широтной столкнулись Kia и маршрутный автобус №65. Водитель легковушки уснул за рулем.