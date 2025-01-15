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Posted 15 января, 08:05

Published 15 января, 08:05

Modified 15 января, 08:08

Updated 15 января, 08:08

На трассе Шадринск — Ялуторовск произошло ДТП, есть погибший

Столкнулись лоб в лоб: на тюменской трассе в ДТП погиб человек

15 января 2025, 08:05
Фото: ГАИ ТО.

На трассе Шадринск — Ялуторовск произошло ДТП, есть погибший

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла в среду, 15 января, на автодороге Шадринск — Ялуторовск. На 118-м километре трассы столкнулись лоб в лоб Volkswagen и Audi.

По предварительным данным, 62-летний водитель Volkswagen, житель Кургана, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Volkswagen.

Фото: ГАИ ТО

В результате аварии он скончался на месте происшествия. 51-летняя водитель Audi с травмами была госпитализирована в больницу.

Видео: ГАИ ТО.

Обстоятельства трагедии выясняются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

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