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Posted 15 января, 08:21

Published 15 января, 08:21

Modified 15 января, 08:23

Updated 15 января, 08:23

В Тюмени отменили крещенские купания в Антипино

В Тюмени отменили крещенские купания в Антипино

15 января 2025, 08:21
Фото: 1MI.
В этом году купели и иордани в областной столице организуют только в дух локациях: на рек е Туре у Свято-Троицкого монастыря и на озере Липовом на 25-м км объездной дороги.
«Православный приход храма Иоанна Предтечи, сообщил, что не будет проводить заявленные ранее крещенские купания в ж. р. Антипино. Ещё два организатора продолжают активную подготовку. Контрольные замеры льда в двух локациях проведут завтра», — сообщили «Нашему Городу» в администрации Тюмени.

По данным организаторов крещенских купаний в Антипино, причина их отмены в этом году — нехватка рабочих рук для обустройства купелей, пишет Ура.Ру.

«Мы с 2013 года все это делали в формате волонтерства, по собственной инициативе. Но с каждым годом людей становилось все меньше, многие уехали. В этом году мы поняли, что данную работу не осилим, поэтому решили поставить точку в истории антипинской купели», — сообщил агентству участник инициативной группы по организации купаний в Антипино Иван Буданов.
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