В Тюмени отменили крещенские купания в Антипино

Posted 15 января, 08:21
Published 15 января, 08:21
Modified 15 января, 08:23
Updated 15 января, 08:23
«Православный приход храма Иоанна Предтечи, сообщил, что не будет проводить заявленные ранее крещенские купания в ж. р. Антипино. Ещё два организатора продолжают активную подготовку. Контрольные замеры льда в двух локациях проведут завтра», — сообщили «Нашему Городу» в администрации Тюмени.
По данным организаторов крещенских купаний в Антипино, причина их отмены в этом году — нехватка рабочих рук для обустройства купелей, пишет Ура.Ру.
«Мы с 2013 года все это делали в формате волонтерства, по собственной инициативе. Но с каждым годом людей становилось все меньше, многие уехали. В этом году мы поняли, что данную работу не осилим, поэтому решили поставить точку в истории антипинской купели», — сообщил агентству участник инициативной группы по организации купаний в Антипино Иван Буданов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году традиционно крещенские купания будут проходить в течение двух дней 18 и 19 января.