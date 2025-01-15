nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 11:08

Published 15 января, 11:08

Modified 15 января, 11:10

Updated 15 января, 11:10

В Тюмени за 32 тысячи рублей продают коллекцию автографов знаменитостей

В Тюмени за 32 тысячи рублей продают коллекцию автографов знаменитостей

15 января 2025, 11:08
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито», коллекцию автографов знаменитостей продают в Тюмени за 32 тысячи рублей.

Как стало известно, на сервисе есть объявление о продаже коллекции автографов звезд за 32 тысячи рублей. Есть и необычные лоты. Например, автографы Роберта Паттисона и Кристен Стюарт, экранной пары из киносаги «Сумерки» (американское романтическое фэнтези режиссера Кэтрин Хардвик по одноименному роману Стефани Майер).

Уточняется, что в коллекцию вошли автографы египетских, американских, британских, пуэрто-риканских актеров и актрис.

— Среди них автографы Джона Бернтала, Роберта Паттисона, Кристен Стюарт, Кэмерон Диаз, Элис Ив, Стивена Лэнга, Эрика Робертса, Риты Морено, Джеральдина Чаплина, Омара Шарифа, Веры Майлз, Жаклин Биссет и Джека Блэка. Каждый лот коллекции можно приобрести отдельно, — прокомментировали в «Авито».
В Тюмени появляется все больше тематических товаров из серии фильмов о Гарри Поттере
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость одежды и обуви выросла в среднем на 12-20%. Причиной подорожания стали повышение цен на материалы и компоненты, рост себестоимости производства.

Читайте также:
Магнитная буря в Тюменской области: трехбалльные геоатаки обрушились на ЗемлюВ зоне СВО погиб тюменский штурмовикВ Тюмени отменили крещенские купания в Антипино
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Знаменитости#Автографы#Роберт Паттинсон#Кристен Стюарт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика