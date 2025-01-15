В Тюмени за 32 тысячи рублей продают коллекцию автографов знаменитостей

Как стало известно, на сервисе есть объявление о продаже коллекции автографов звезд за 32 тысячи рублей. Есть и необычные лоты. Например, автографы Роберта Паттисона и Кристен Стюарт, экранной пары из киносаги «Сумерки» (американское романтическое фэнтези режиссера Кэтрин Хардвик по одноименному роману Стефани Майер).