В Тюмени за 32 тысячи рублей продают коллекцию автографов знаменитостей

Posted 15 января, 11:08
Published 15 января, 11:08
Modified 15 января, 11:10
Updated 15 января, 11:10
Как стало известно, на сервисе есть объявление о продаже коллекции автографов звезд за 32 тысячи рублей. Есть и необычные лоты. Например, автографы Роберта Паттисона и Кристен Стюарт, экранной пары из киносаги «Сумерки» (американское романтическое фэнтези режиссера Кэтрин Хардвик по одноименному роману Стефани Майер).
Уточняется, что в коллекцию вошли автографы египетских, американских, британских, пуэрто-риканских актеров и актрис.
— Среди них автографы Джона Бернтала, Роберта Паттисона, Кристен Стюарт, Кэмерон Диаз, Элис Ив, Стивена Лэнга, Эрика Робертса, Риты Морено, Джеральдина Чаплина, Омара Шарифа, Веры Майлз, Жаклин Биссет и Джека Блэка. Каждый лот коллекции можно приобрести отдельно, — прокомментировали в «Авито».
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