Магнитная буря в Тюменской области: трехбалльные геоатаки обрушились на Землю

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, сегодня, 15 января, магнитосфера возбуждена и напряжена. КП-индекс вырос с двух до трех баллов. Новых возмущений геомагнитного поля не предвидится до позднего вечера.