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Posted 15 января, 11:00

Published 15 января, 11:00

Modified 15 января, 13:58

Updated 15 января, 13:58

Магнитная буря в Тюменской области: трехбалльные геоатаки обрушились на Землю

Магнитная буря в Тюменской области: трехбалльные геоатаки обрушились на Землю

15 января 2025, 11:00
Фото: Изображение Midjourney.
Небольшие возмущения геомагнитного поля ожидаются на протяжении дня. Метеочувствительным стоит следить за своим здоровьем и самочувствием.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, сегодня, 15 января, магнитосфера возбуждена и напряжена. КП-индекс вырос с двух до трех баллов. Новых возмущений геомагнитного поля не предвидится до позднего вечера.

С субботы, 18 января, ожидаются геомагнитные возмущения, возможны бури. Геомагнитный шторм наступит в конце месяца, а именно 31 января.

Уточним, что сегодня на Солнце произошли две вспышки, накануне было семь вспышек класса С и выше.

Во время повышения геомагнитной активности у метеочувствительных людей могут развиться головные боли, тошнота, слабость, апатия. Метеозависимым рекомендуют больше отдыхать, гулять на свежем воздухе и стараться не нервничать.

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Ранее «Наш Город» писал, что 29 и 30 декабря на Солнце произошли три мощные вспышки высшего класса Х. Выбросы массы от взрывов накрыли Землю в середине дня 31 декабря.

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