Магнитная буря в Тюменской области: трехбалльные геоатаки обрушились на Землю

Posted 15 января, 11:00
Published 15 января, 11:00
Modified 15 января, 13:58
Updated 15 января, 13:58
По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, сегодня, 15 января, магнитосфера возбуждена и напряжена. КП-индекс вырос с двух до трех баллов. Новых возмущений геомагнитного поля не предвидится до позднего вечера.
С субботы, 18 января, ожидаются геомагнитные возмущения, возможны бури. Геомагнитный шторм наступит в конце месяца, а именно 31 января.
Уточним, что сегодня на Солнце произошли две вспышки, накануне было семь вспышек класса С и выше.
Во время повышения геомагнитной активности у метеочувствительных людей могут развиться головные боли, тошнота, слабость, апатия. Метеозависимым рекомендуют больше отдыхать, гулять на свежем воздухе и стараться не нервничать.
Ранее «Наш Город» писал, что 29 и 30 декабря на Солнце произошли три мощные вспышки высшего класса Х. Выбросы массы от взрывов накрыли Землю в середине дня 31 декабря.