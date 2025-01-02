Как изменились цены на продукты в Тюмени за последние 10 лет

Posted 2 января, 09:55
Published 2 января, 09:55
Modified 2 января, 09:59
Updated 2 января, 09:59
Стоимость продуктовой базовой корзины, по данным экспертов, возросла более чем в два раза — с 721 рубля до 1,5 тысячи рублей. Кроме того, сократился вес упаковок с продуктами. В частности, с полок пропали 150-граммовые пачки кофе Nescafe Gold — их заменили 120- и 130-граммовые.
Также меньше стали весить плитки шоколада — 82 грамма вместо 95 граммов, сократилась тара молока — до 0,9 литра, йогуртов (с 350 граммов до 270), круп (с килограмма до 800 граммов и т. д.).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость картофеля выросла почти в два раза, молока и сливочного масла — более чем на 30%.