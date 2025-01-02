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Posted 2 января, 09:55

Published 2 января, 09:55

Modified 2 января, 09:59

Updated 2 января, 09:59

Как изменились цены на продукты в Тюмени за последние 10 лет

Как изменились цены на продукты в Тюмени за последние 10 лет

2 января 2025, 09:55
Фото: 1MI.
Более чем на 400% за последние 10 лет в России, в том числе Тюменской области, подорожал майонез. На 300% увеличилась цена на кофе, на 228% подорожал хлеб. Такие данные озвучили аналитики, основываясь на стоимости продуктов из сети магазинов «Магнит».

Стоимость продуктовой базовой корзины, по данным экспертов, возросла более чем в два раза — с 721 рубля до 1,5 тысячи рублей. Кроме того, сократился вес упаковок с продуктами. В частности, с полок пропали 150-граммовые пачки кофе Nescafe Gold — их заменили 120- и 130-граммовые.

Фото: Тюмень ЧП

Также меньше стали весить плитки шоколада — 82 грамма вместо 95 граммов, сократилась тара молока — до 0,9 литра, йогуртов (с 350 граммов до 270), круп (с килограмма до 800 граммов и т. д.).

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость картофеля выросла почти в два раза, молока и сливочного масла — более чем на 30%.

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