Как изменились цены на продукты в Тюмени за последние 10 лет

Более чем на 400% за последние 10 лет в России, в том числе Тюменской области, подорожал майонез. На 300% увеличилась цена на кофе, на 228% подорожал хлеб. Такие данные озвучили аналитики, основываясь на стоимости продуктов из сети магазинов «Магнит».

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