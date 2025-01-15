В Тюмени родился малыш с экстремально низким весом

Posted 15 января, 06:36
Published 15 января, 06:36
Modified 15 января, 06:38
Updated 15 января, 06:38
Самым крупным младенцев, родившимся в Перинатальном центре, стал ребенок с весом почти в 6 килограммов — 5838 граммов. Рост новорожденного составлял 60 сантиметров.
Всего за год в центре на свет появилось 8 176 детей, что составляет 46,2% от общего числа новорожденных Тюменской области. Всего родилось 4193 мальчика и 3983 девочки, сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году на свет появился малыш с редкой генетической мутацией — «карликовостью». Случай заболевания ахондроплазией стал вторым за последние два года.