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Posted 15 января, 06:36

Published 15 января, 06:36

Modified 15 января, 06:38

Updated 15 января, 06:38

В Тюмени родился малыш с весом менее 500 граммов

В Тюмени родился малыш с экстремально низким весом

15 января 2025, 06:36
Фото: 1MI.

В Тюмени родился малыш с весом менее 500 граммов

Сюжет
Дети
Малыш с экстремально низким весом появился на свет в 2024 году в Тюменском перинатальном центре. Новорожденный весил всего 480 граммов, а его рост составлял всего 25 сантиметров.

Самым крупным младенцев, родившимся в Перинатальном центре, стал ребенок с весом почти в 6 килограммов — 5838 граммов. Рост новорожденного составлял 60 сантиметров.

Всего за год в центре на свет появилось 8 176 детей, что составляет 46,2% от общего числа новорожденных Тюменской области. Всего родилось 4193 мальчика и 3983 девочки, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году на свет появился малыш с редкой генетической мутацией — «карликовостью». Случай заболевания ахондроплазией стал вторым за последние два года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Новорожденные#Младенцы
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