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Posted 12 января, 06:20

Published 12 января, 06:20

Modified 12 января, 06:22

Updated 12 января, 06:22

В Тюменской области родился ребенок-карлик

В Тюменской области родился ребенок-карлик

12 января 2025, 06:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
В Тюменской области в 2024 году на свет появился один ребенок с редкой генетической мутацией — ахондроплазией или иными словами «карликовостью». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Причиной мутации стал генетический дефект, вследствие которого произошло нарушение формирования костных тканей и уменьшение размеров нижних конечностей.

«Заболевание диагностируется во время беременности — на втором скрининге. Обычно врачи предлагают в таких случаях родителям прервать беременность. Родители малыша иногда решаются на роды, если сами имеют такое заболевание», — пояснила 72.RU главный специалист по медицинской генетике Департамента здравоохранения Тюменской области Анна Никифоренко.

Эксперты отмечают, что «карликовость» встречается крайне редко — в одном случае на 28 тысяч новорожденных детей. Многие эмбрионы с патологией погибают в первом триместре.

На сегодняшний день во всем мире насчитывается около 250 тысяч людей с разной степенью ахондроплазией. В Тюменской области за последние два года на свет появилось два малыша с таким заболеванием.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые необычные имена, которые давали родители своим детям в 2024 году. В их число вошли Ходижа, Анриетта, Дилангез и Микаэль, Мстислав, Атилла.

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