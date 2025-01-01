В Новогоднюю ночь в Тюмени родилось 10 детей

Как рассказали в Депздраве региона — сначала родилась девочка, Алисия, в пол первого ночи. А за час до боя курантов родился мальчик Влад, который закрыл 2024 год. При этом количество родившихся девочек превысило число мальчиков в четыре раза — восемь против двух.