В Новогоднюю ночь в Тюмени родилось 10 детей

Posted 1 января, 12:00
Published 1 января, 12:00
Modified 1 января, 12:00
Updated 1 января, 12:00
Как рассказали в Депздраве региона — сначала родилась девочка, Алисия, в пол первого ночи. А за час до боя курантов родился мальчик Влад, который закрыл 2024 год. При этом количество родившихся девочек превысило число мальчиков в четыре раза — восемь против двух.
В прошлом году, напомним, все было наоборот. В Тюмени родилось 15 детей, 12 мальчиков и три девочки. Родителей с пополнением в Новогоднюю ночь успели поздравить и первые лица региона.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени подростки устроили перестрелку фейерверками в стиле Гарри Поттера.