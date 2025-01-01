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Posted 1 января, 12:00

Published 1 января, 12:00

Modified 1 января, 12:00

Updated 1 января, 12:00

В Новогоднюю ночь в Тюмени родилось 10 детей

В Новогоднюю ночь в Тюмени родилось 10 детей

1 января 2025, 12:00
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
Хорошая демографическая новость — в Новогоднюю ночь родилось еще 10 тюменцев. В прошлом году их было на пять больше.

Как рассказали в Депздраве региона — сначала родилась девочка, Алисия, в пол первого ночи. А за час до боя курантов родился мальчик Влад, который закрыл 2024 год. При этом количество родившихся девочек превысило число мальчиков в четыре раза — восемь против двух.

В прошлом году, напомним, все было наоборот. В Тюмени родилось 15 детей, 12 мальчиков и три девочки. Родителей с пополнением в Новогоднюю ночь успели поздравить и первые лица региона.

С 2025 года в Тюмени изменится размер выплат на детей
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени подростки устроили перестрелку фейерверками в стиле Гарри Поттера.

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#Александр Смирнов#Общество#Дети#Новости тюмени
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