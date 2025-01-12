Десятки миллионов рублей заработали тюменские кинотеатры за новогодние каникулы

Posted 12 января, 05:59
Published 12 января, 05:59
Modified 12 января, 06:01
Updated 12 января, 06:01
При этом посетили киносеансы более 174 тысяч зрителей. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года сборы составили 76 миллионов рублей, число зрителей — более 201 тысячи, сообщили в Фонде Кино.
В топ-5 наиболее популярных в январе 2025 года у тюменцев фильмов вошли «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города», «Домовенок Кузя», «Елки 11», «Иван Царевич и Серый Волк 6».
В целом по России кинозалы собрали в новогодний каникулы 6,2 миллиарда рублей. Год назад соборы составляли 5,7 миллиарда рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в новогодние каникулы городские катки побили рекорд по числу отдыхающих. В целом их посетили около 100 тысяч человек.