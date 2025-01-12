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Posted 12 января, 05:59

Published 12 января, 05:59

Modified 12 января, 06:01

Updated 12 января, 06:01

Тюменские кинотеатры заработали за новогодние каникулы более 84 млн рублей

Десятки миллионов рублей заработали тюменские кинотеатры за новогодние каникулы

12 января 2025, 05:59
Фото: 1MI.

Тюменские кинотеатры заработали за новогодние каникулы более 84 млн рублей

Сюжет
Фильмы
Около 85 миллиона рублей заработали кинотеатры Тюменской области за период новогодний каникул. Сборы от проката фильмов составили 84,6 миллиона рублей.

При этом посетили киносеансы более 174 тысяч зрителей. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года сборы составили 76 миллионов рублей, число зрителей — более 201 тысячи, сообщили в Фонде Кино.

В топ-5 наиболее популярных в январе 2025 года у тюменцев фильмов вошли «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города», «Домовенок Кузя», «Елки 11», «Иван Царевич и Серый Волк 6».

В целом по России кинозалы собрали в новогодний каникулы 6,2 миллиарда рублей. Год назад соборы составляли 5,7 миллиарда рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в новогодние каникулы городские катки побили рекорд по числу отдыхающих. В целом их посетили около 100 тысяч человек.

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