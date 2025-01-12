В Тюмени 12 января термометры покажут -5

Posted 12 января, 04:09
Published 12 января, 04:09
Modified 12 января, 04:11
Updated 12 января, 04:11
В Тюмени 12 января года ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -5….-4, ночью термометры покажут -6…-8. Ветер будет дуть со скоростью 3,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:09, закат в 16:22, продолжительность дня 7 часов 13 минут.
В Тобольске 12 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег в утренние часы. Максимальная дневная температура воздуха составит-4…-5, в вечерние часы ожидается до -7…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:05, закат в 16:04, продолжительность дня 6 часов 59 минут.
В Ишиме 12 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в утренние часы. Утром и днем ожидается до -6…-8, ночью температура воздуха составит -6…-7. Ветер будет дуть со скоростью до 3,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:47 закат в 16:13, продолжительность дня 7 часов 26 минут.