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Posted 12 января, 04:09

Published 12 января, 04:09

Modified 12 января, 04:11

Updated 12 января, 04:11

В Тюмени 12 января термометры покажут -5

В Тюмени 12 января термометры покажут -5

12 января 2025, 04:09
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, ветер 7-12 м/с ожидаются на юге Тюменской области в воскресенье, 12 января. Днем температура воздуха составит -2…-7, в ночные часы термометры покажут -6…-11.

В Тюмени 12 января года ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -5….-4, ночью термометры покажут -6…-8. Ветер будет дуть со скоростью 3,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:09, закат в 16:22, продолжительность дня 7 часов 13 минут.

На Тюмень надвигаются морозы
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В Тобольске 12 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег в утренние часы. Максимальная дневная температура воздуха составит-4…-5, в вечерние часы ожидается до -7…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:05, закат в 16:04, продолжительность дня 6 часов 59 минут.

В Ишиме 12 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в утренние часы. Утром и днем ожидается до -6…-8, ночью температура воздуха составит -6…-7. Ветер будет дуть со скоростью до 3,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:47 закат в 16:13, продолжительность дня 7 часов 26 минут.

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