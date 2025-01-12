В Тюмени проверят все детские горки и площадки на безопасность

Posted 12 января, 04:59
Published 12 января, 04:59
Modified 12 января, 05:03
Updated 12 января, 05:03
Особое внимание будет уделено причинам произошедшего инцидента.
Известно, что обрушившаяся горка была освидетельствована и сертифицирована, построена за счет внебюджетных источников. Подрядчик, который занимался строительством данной горки, уже не первый год работает в Тюмени.
«Мы проведем внеплановую проверку всех детских горок, расположенных не только на площади 400-летия города, но и по Тюмени в целом. Семье пострадавших будет оказана вся необходимая помощь», — сообщила заместитель руководителя управы Центрального административного округа Юлия Карнаухова.
Напомним, обрушение посадочной платформы деревянной горки на площади 400-летия Тюмени произошло в субботу вечером. В результате произошедшего травмы получила 14-летняя девочка. По факту обрушения горки возбуждено уголовное дело.