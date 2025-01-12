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Posted 12 января, 04:59

Published 12 января, 04:59

Modified 12 января, 05:03

Updated 12 января, 05:03

Мэр Тюмени Афанасьев поручил проверить безопасность всех детских площадок

В Тюмени проверят все детские горки и площадки на безопасность

12 января 2025, 04:59
Фото: Прокуратура Тюменской области.

Мэр Тюмени Афанасьев поручил проверить безопасность всех детских площадок

После обрушения одной из деревянных горок на площади 400-летия Тюмени лава администрации Тюмени Максим Афанасьев поручил специалистам управы Центрального административного округа провести тщательную проверку безопасности всех детских площадок.

Особое внимание будет уделено причинам произошедшего инцидента.

Фото: Администрация Тюмени

Известно, что обрушившаяся горка была освидетельствована и сертифицирована, построена за счет внебюджетных источников. Подрядчик, который занимался строительством данной горки, уже не первый год работает в Тюмени.

«Мы проведем внеплановую проверку всех детских горок, расположенных не только на площади 400-летия города, но и по Тюмени в целом. Семье пострадавших будет оказана вся необходимая помощь», — сообщила заместитель руководителя управы Центрального административного округа Юлия Карнаухова.
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Напомним, обрушение посадочной платформы деревянной горки на площади 400-летия Тюмени произошло в субботу вечером. В результате произошедшего травмы получила 14-летняя девочка. По факту обрушения горки возбуждено уголовное дело.

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