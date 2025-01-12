На площади 400-летия Тюмени обрушилась горка. Пострадали люди

В результате обрушения пострадали два человека, в том числе 14-летняя девочка. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, одному из пациентов помощь оказали на месте, второй пострадавший был госпитализирован в ОКБ №2, но позже отправлен на амбулаторное лечение.