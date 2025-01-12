На площади 400-летия Тюмени обрушилась горка. Пострадали люди

Posted 12 января, 04:36
Published 12 января, 04:36
Modified 12 января, 04:38
Updated 12 января, 04:38
В результате обрушения пострадали два человека, в том числе 14-летняя девочка. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, одному из пациентов помощь оказали на месте, второй пострадавший был госпитализирован в ОКБ №2, но позже отправлен на амбулаторное лечение.
По факту произошедшего прокуратура Тюменской области организовала проведение проверки, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время ведется расследование.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту произошедшего ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Авария, в которой пострадали три человека, случилась в пятницу, 10 января.