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Posted 12 января, 04:36

Published 12 января, 04:36

Modified 12 января, 04:38

Updated 12 января, 04:38

В Тюмени при обрушении детской горки пострадал ребенок

На площади 400-летия Тюмени обрушилась горка. Пострадали люди

12 января 2025, 04:36
Фото: Администрация Тюмени.

В Тюмени при обрушении детской горки пострадал ребенок

В Тюмени на площади 400-летия города обрушилась посадочная платформа одной из деревянных горок. Инцидент произошел в субботу, 11 января, вечером.

В результате обрушения пострадали два человека, в том числе 14-летняя девочка. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, одному из пациентов помощь оказали на месте, второй пострадавший был госпитализирован в ОКБ №2, но позже отправлен на амбулаторное лечение.

Видео: Прокуратура Тюменской области.

По факту произошедшего прокуратура Тюменской области организовала проведение проверки, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего.

Видео: ЧС Тюмень.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время ведется расследование.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту произошедшего ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Авария, в которой пострадали три человека, случилась в пятницу, 10 января.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Следственный комитет#Прокуратура#Новости тюмени#Обрушение#Горка
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