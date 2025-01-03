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Posted 3 января, 09:11

Published 3 января, 09:11

Modified 3 января, 09:11

Updated 3 января, 09:11

В Тюменской области назвали самые редкие имена для детей

Какие необычные имена давали тюменцы детям в 2024 году

3 января 2025, 09:11
Фото: 1MI.

В Тюменской области назвали самые редкие имена для детей

Сюжет
Дети
В Тюменской области озвучили самые популярные и самые необычные имена для новорожденных в 2024 году.

По данным портала ЗАГС, в список самых популярных вошли София, Ева, Анна, Мария и Василиса для девочек и Александр, Михаил, Артем, Матвей, Роман для мальчиков.

Фото: zags.nalog.gov.ru

В число необычных имен для девочек в 2024 году вошли Ходижа, Анриетта, Дилангез Степанида и Мане, в список редких имен для мальчиков — Микаэль, Мстислав, Атилла, Риал, Талгат.

Фото: zags.nalog.gov.ru

Ранее «Наш Город» писал, что в новогоднюю ночь в Тюменской области на свет появилось 10 малышей. Первой в 2025 году родилась девочка Алисия.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#ЗАГС#Имена#Популярные имена
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