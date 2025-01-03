Какие необычные имена давали тюменцы детям в 2024 году

Posted 3 января, 09:11
Published 3 января, 09:11
Modified 3 января, 09:11
Updated 3 января, 09:11
По данным портала ЗАГС, в список самых популярных вошли София, Ева, Анна, Мария и Василиса для девочек и Александр, Михаил, Артем, Матвей, Роман для мальчиков.
В число необычных имен для девочек в 2024 году вошли Ходижа, Анриетта, Дилангез Степанида и Мане, в список редких имен для мальчиков — Микаэль, Мстислав, Атилла, Риал, Талгат.
Ранее «Наш Город» писал, что в новогоднюю ночь в Тюменской области на свет появилось 10 малышей. Первой в 2025 году родилась девочка Алисия.