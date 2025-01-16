Заставили уволиться: жену тюменского бойца СВО не пустили в отпуск навестить супруга

Отметим, что это уже не первая жалоба на спорные недостачи в этой сети аптек. ранее «Наш город» рассказывал, что с аналогичной проблемой столкнулись сотрудники сети в Тюмени. Тюменцы также рассказали, что не были редки в «Апреле» и переработки. Так, фармацевты могли работать по графику 7/0, а порою вовсе работали по 16 дней подряд. А бывшую заведующую обязывали выплатить недостачи, которые появились неожиданным образом. По данному факту была организована прокурорская проверка. Редакция направляла запрос руководству сети аптек, однако ответ не был получен.