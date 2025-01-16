nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 07:33

Published 16 января, 07:33

Modified 16 января, 08:37

Updated 16 января, 08:37

Жену тюменского бойца СВО не пустили в отпуск навестить супруга.

Заставили уволиться: жену тюменского бойца СВО не пустили в отпуск навестить супруга

16 января 2025, 07:33
Фото: 1MI. Жену тюменского бойца СВО не пустили в отпуск навестить супруга.

Жену тюменского бойца СВО не пустили в отпуск навестить супруга

Фармацевт из Заводоуковска Тюменской области не смогла получить отпуск, чтобы поехать к мужу на СВО. Она рассказала о нарушениях со стороны руководства аптечной сети, с которыми ей пришлось столкнуться: от необоснованных списаний недостачи и отказа в отпуске до невыданных расчетных.

«Апрельские» проблемы

Работа в аптеке «Апрель» в Заводоуковске, Тюменская область, стала настоящим испытанием для одной из фармацевтов. По словам Алины Новиковой (имя и фамилия изменены), ей приходилось полгода работать почти без выходных из-за того, что в аптеку не могли найти второго сотрудника. При этом, как говорит Новикова, переработки не оплачивали.

Позже в аптеку пришла заведующая с неожиданной инвентаризацией, после которой на сотрудницу якобы попытались повесить несуществующую недостачу.

«Приезжает заведующая и в день, когда я была на больничном, проводит инвентаризацию (специально меня не уведомив об этом), без актов инвентаризации. В итоге вышла недостача 37 000 рублей, ее хотели с меня списать. Я отстояла данную сумму, так как препараты по факту находились в аптеке», — рассказала «Нашему городу» девушка.

Отметим, что это уже не первая жалоба на спорные недостачи в этой сети аптек. ранее «Наш город» рассказывал, что с аналогичной проблемой столкнулись сотрудники сети в Тюмени. Тюменцы также рассказали, что не были редки в «Апреле» и переработки. Так, фармацевты могли работать по графику 7/0, а порою вовсе работали по 16 дней подряд. А бывшую заведующую обязывали выплатить недостачи, которые появились неожиданным образом. По данному факту была организована прокурорская проверка. Редакция направляла запрос руководству сети аптек, однако ответ не был получен.

Силовики проверяют сеть аптек «Апрель» после публикации «Нашего города»
Узнать подробнее

К мужу на СВО через увольнение

Дальше ситуация усугубилась, когда женщина подала заявление на отпуск. Новикова хотела поехать к мужу, который сейчас находится в зоне СВО.

«Пишу заявление на отпуск 11 декабря, что с 25 декабря хочу воспользоваться своим отпуском по семейным обстоятельствам — поездка к мужу на СВО. На что заведующая ответила: „Ты можешь пойти в отпуск, если уволишься“, хотя 9 дней отпуска мной наработано», — рассказывает Новикова.

Не получив разрешения на отпуск и столкнувшись с непониманием со стороны руководства, девушка приняла решение уволиться. К 25 декабря она планировала получить расчётные и уехать к супругу.

«Но сумма пришла не вся. Я приехала к заведующей, и та попросила меня подписать расписку о том, что я получила все деньги. Но я отказалась, так как мне не выплатили около 42 тысяч рублей», — говорит Алина.

Бывшая сотрудница аптеки отмечает, что в расчетном листе фигурировала неполная сумма, после первого разговора с руководством ей достали часть средств, но они не были отражены в расчетном листе.

Юный тюменец отказался от новогоднего подарка ради помощи бойцам на СВО
Узнать подробнее

Вопросы без ответа

С 26 декабря девушка так и не смогла снова выйти на связь с руководством — ей перестали отвечать.

«На мои сообщения заведующая никак не реагирует, полное игнорирование, бухгалтера контакты не дают. Писала главной заведующей в Краснодар, тоже никак не реагирует. Есть подозрения полагать, что есть „черная бухгалтерия“", — рассуждает Новикова.

Сотрудница жалуется на то, что во время ее работы в компании проводилась инвентаризация без присутствия основного сотрудника, зарплаты не была ей выплачена в полном объеме и в законный отпуск ее не пустили.

«Сама заведующая относится к сотруднику пренебрежительно, заставляет выходить на работу в выходной день, писать объяснительные, придирается по поводу и без повода. Из общего рабочего чата получена информация, что при данной заведующей, которую назначили месяц назад, за декабрь больше 15 фармацевтам пришлось написать заявление на увольнение — люди просто не стали терпеть к себе отвратительное отношение и остались без рабочего места. В Трудовую инспекция по своей проблеме я уже обратилась. Прошу разобраться в моей ситуации, помочь получить итоговую заработную плату», — просит Новикова.

Она хотела бы привлечь внимание прокуратуры и Трудовой инспекции к условиям работы в сети аптек. Как отмечает юрист Константин Долгих, по ТК РФ право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя, а потому требование увольнения в ответ на просьбы об отпуске недопустимо.

«Вопросы есть к расчетному листу и несовпадением данных в нем с реальными выплатами. Кажется, если копнуть глубже, в этом деле можно много всего интересного найти», — говорит юрист.

Отметим, что сеть аптек «Апрель» изначально появилась в Краснодарском крае, а позже филиалы появились и в других городах страны. Её руководителем является Анисимов Вадим Георгиевич. В 2023 году доходы сети превысили миллиарды рублей. Однако чистая прибыль ООО «Апрель Сибирь» за тот же период составила минус 10,9 миллиона рублей. При этом большинство других дочерних компаний оказались более прибыльными. В настоящее время в отношении этой дочерней компании рассматривается дело по обвинению в незаконном обогащении.

От завода до доставки: почему так перекосило кадровый рынок в Тюменской области?
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что рост цен на продукты в 2024 году в Тюменской области составил в среднем от 4 до 112%. Лидером по подорожанию стали красная икра, рыба, сливочное масло и молоко.

Читайте также:
В зоне СВО погиб тюменский штурмовикРасстрелявшему сослуживцев тюменцу Шамсутдинову пятый раз отказали в отправке на СВОНа СВО погиб тюменский железнодорожник
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аптеки#Трудовой кодекс#СВО#Участники СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика