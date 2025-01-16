Заставили уволиться: жену тюменского бойца СВО не пустили в отпуск навестить супруга

Posted 16 января, 07:33
Published 16 января, 07:33
Modified 16 января, 08:37
Updated 16 января, 08:37
Работа в аптеке «Апрель» в Заводоуковске, Тюменская область, стала настоящим испытанием для одной из фармацевтов. По словам Алины Новиковой (имя и фамилия изменены), ей приходилось полгода работать почти без выходных из-за того, что в аптеку не могли найти второго сотрудника. При этом, как говорит Новикова, переработки не оплачивали.
Позже в аптеку пришла заведующая с неожиданной инвентаризацией, после которой на сотрудницу якобы попытались повесить несуществующую недостачу.
«Приезжает заведующая и в день, когда я была на больничном, проводит инвентаризацию (специально меня не уведомив об этом), без актов инвентаризации. В итоге вышла недостача 37 000 рублей, ее хотели с меня списать. Я отстояла данную сумму, так как препараты по факту находились в аптеке», — рассказала «Нашему городу» девушка.
Отметим, что это уже не первая жалоба на спорные недостачи в этой сети аптек. ранее «Наш город» рассказывал, что с аналогичной проблемой столкнулись сотрудники сети в Тюмени. Тюменцы также рассказали, что не были редки в «Апреле» и переработки. Так, фармацевты могли работать по графику 7/0, а порою вовсе работали по 16 дней подряд. А бывшую заведующую обязывали выплатить недостачи, которые появились неожиданным образом. По данному факту была организована прокурорская проверка. Редакция направляла запрос руководству сети аптек, однако ответ не был получен.
Дальше ситуация усугубилась, когда женщина подала заявление на отпуск. Новикова хотела поехать к мужу, который сейчас находится в зоне СВО.
«Пишу заявление на отпуск 11 декабря, что с 25 декабря хочу воспользоваться своим отпуском по семейным обстоятельствам — поездка к мужу на СВО. На что заведующая ответила: „Ты можешь пойти в отпуск, если уволишься“, хотя 9 дней отпуска мной наработано», — рассказывает Новикова.
Не получив разрешения на отпуск и столкнувшись с непониманием со стороны руководства, девушка приняла решение уволиться. К 25 декабря она планировала получить расчётные и уехать к супругу.
«Но сумма пришла не вся. Я приехала к заведующей, и та попросила меня подписать расписку о том, что я получила все деньги. Но я отказалась, так как мне не выплатили около 42 тысяч рублей», — говорит Алина.
Бывшая сотрудница аптеки отмечает, что в расчетном листе фигурировала неполная сумма, после первого разговора с руководством ей достали часть средств, но они не были отражены в расчетном листе.
С 26 декабря девушка так и не смогла снова выйти на связь с руководством — ей перестали отвечать.
«На мои сообщения заведующая никак не реагирует, полное игнорирование, бухгалтера контакты не дают. Писала главной заведующей в Краснодар, тоже никак не реагирует. Есть подозрения полагать, что есть „черная бухгалтерия“", — рассуждает Новикова.
Сотрудница жалуется на то, что во время ее работы в компании проводилась инвентаризация без присутствия основного сотрудника, зарплаты не была ей выплачена в полном объеме и в законный отпуск ее не пустили.
«Сама заведующая относится к сотруднику пренебрежительно, заставляет выходить на работу в выходной день, писать объяснительные, придирается по поводу и без повода. Из общего рабочего чата получена информация, что при данной заведующей, которую назначили месяц назад, за декабрь больше 15 фармацевтам пришлось написать заявление на увольнение — люди просто не стали терпеть к себе отвратительное отношение и остались без рабочего места. В Трудовую инспекция по своей проблеме я уже обратилась. Прошу разобраться в моей ситуации, помочь получить итоговую заработную плату», — просит Новикова.
Она хотела бы привлечь внимание прокуратуры и Трудовой инспекции к условиям работы в сети аптек. Как отмечает юрист Константин Долгих, по ТК РФ право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя, а потому требование увольнения в ответ на просьбы об отпуске недопустимо.
«Вопросы есть к расчетному листу и несовпадением данных в нем с реальными выплатами. Кажется, если копнуть глубже, в этом деле можно много всего интересного найти», — говорит юрист.
Отметим, что сеть аптек «Апрель» изначально появилась в Краснодарском крае, а позже филиалы появились и в других городах страны. Её руководителем является Анисимов Вадим Георгиевич. В 2023 году доходы сети превысили миллиарды рублей. Однако чистая прибыль ООО «Апрель Сибирь» за тот же период составила минус 10,9 миллиона рублей. При этом большинство других дочерних компаний оказались более прибыльными. В настоящее время в отношении этой дочерней компании рассматривается дело по обвинению в незаконном обогащении.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что рост цен на продукты в 2024 году в Тюменской области составил в среднем от 4 до 112%. Лидером по подорожанию стали красная икра, рыба, сливочное масло и молоко.