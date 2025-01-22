Это — эпидемия, а не просто кашель: тюменцев массово косит мутированный вирус гриппа

Специалист объясняет, что микроорганизмы всё быстрее становятся устойчивыми к препаратам, которые используются для борьбы с болезнями. Антибиотики становятся менее эффективными, когда их используют без необходимости. Но это не единственная причина отказаться от самолечения. Антибиотики предназначены для борьбы с бактериями. Кроме того, как и все лекарства, антибиотики могут вызывать побочные эффекты: от аллергии до негативного влияния на работу органов и систем. Именно поэтому эти препараты назначаются врачом после проведения анализов и с учётом предполагаемого возбудителя.