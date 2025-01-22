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Posted 22 января, 07:08

Published 22 января, 07:08

Modified 22 января, 07:10

Updated 22 января, 07:10

Тюменцы массово заражаются вирусами гриппа.

Это — эпидемия, а не просто кашель: тюменцев массово косит мутированный вирус гриппа

22 января 2025, 07:08
Фото: 1MI. Тюменцы массово заражаются вирусами гриппа.

Тюменцы массово заражаются мутированными вирусами гриппа

В Тюменской области вновь наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, а особенно беспокоит распространение штамма «свиного гриппа» (H1N1). Несмотря на снижение числа случаев COVID-19, специалисты предупреждают: расслабляться не стоит. Эпидемия гриппа уже наступает.

Заболеваемость гриппом растёт, а тюменцы расслабились?

В Тюменской области отмечается значительное увеличение числа заболевших гриппом. Как сообщают в Роспотребнадзоре, за последние недели наблюдается рост доли положительных тестов на вирусы гриппа, особенно штамма А (H1N1)09, более известного как «свиной грипп». Хотя обстановка по COVID-19 стабилизировалась, расслабляться жителям региона не стоит.

«Отмечается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа. В структуре респираторных вирусов пока преобладают негриппозные возбудители, но доля гриппа продолжает увеличиваться. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов», — пояснили в ведомстве.

Вместе с ростом заболеваемости снижается и беспокойство тюменцев по поводу распространения вирусных заболеваний. Согласно опросу сервиса SuperJob, 6 из 10 жителей города заявляют, что не боятся заразиться ни COVID-19, ни гриппом. Только 40% опрошенных всё же выражают опасения, причём женщины и граждане старше 45 лет больше склонны к тревожности. Также опрос показал:

  • 6% жителей Тюмени очень боятся коронавируса.
  • 34% опасаются заражения, но в меньшей степени.
  • 40% участников исследования боятся заболеть гриппом (из них лишь 4% испытывают сильные опасения).
  • Гриппа чаще опасаются молодые люди до 34 лет (45%).

Такие показатели вызвали беспокойство у тюменского инфекциониста Геннадия Уманского. «Нашему городу» он сообщил, что отношение жителей региона к вирусам напрямую может сказываться на эпидемиологической обстановке.

«Когда люди перестают соблюдать элементарные санитарно-эпидемиологические требования, то ситуация обостряется. Особенно непросто, когда люди не понимают значимости самоизоляции во время болезни. Хочется напомнить, что грипп, в отличие от большинства других ОРВИ, с большей вероятностью может вызывать серьёзные осложнения, включая пневмонию и поражения сердечно-сосудистой системы», — говорит врач.
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Проблемы лечения гриппа

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Виктория Беленькая предупреждает: самолечение — один из главных факторов риска при сезонных инфекциях, к которым смело можно отнести и грипп. Снижение бдительности по вопросу заражения вирусами может приводить к тому, что многие жители региона, заболев, либо откладывают визит к врачу.

«Не стоит недооценивать острые респираторные инфекции и тем более грипп. Если заниматься самолечением, можно легко пропустить момент, когда к безобидной с виду „простуде“ присоединятся более тяжелые и опасные заболевания. Например, пневмония», — указывает Виктория Беленькая, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по медицинской профилактике и главный врач городской поликлиники №5.

Другая крайность — это немедленный поиск сильных лекарств, которые врач не назначал. Многие тюменцы все еще считают, что антибиотик — это якобы «волшебная таблетка», способная без последствий вылечить любой недуг. Однако это совсем не так.

«Приём препаратов без назначения может нанести не меньший вред. Существует более двадцати различных классов антибиотиков. И назначать их должен только врач», — говорит Беленькая.

Специалист объясняет, что микроорганизмы всё быстрее становятся устойчивыми к препаратам, которые используются для борьбы с болезнями. Антибиотики становятся менее эффективными, когда их используют без необходимости. Но это не единственная причина отказаться от самолечения. Антибиотики предназначены для борьбы с бактериями. Кроме того, как и все лекарства, антибиотики могут вызывать побочные эффекты: от аллергии до негативного влияния на работу органов и систем. Именно поэтому эти препараты назначаются врачом после проведения анализов и с учётом предполагаемого возбудителя.

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Как защититься от гриппа и ОРВИ?

Специалисты рекомендуют жителям Тюменской области:

  • Сделать прививку от гриппа. Вакцинация остаётся самым надёжным способом профилактики.

  • Соблюдать гигиену. Мыть руки с мылом, избегать прикосновений к лицу и носить маски в местах большого скопления людей.

  • Укреплять иммунитет. Правильное питание, регулярные физические нагрузки и полноценный сон помогут организму противостоять вирусам.

  • Обращаться к врачу при первых симптомах. Самолечение может привести к осложнениям.

По прогнозам Роспотребнадзора, волна заболеваемости коронавирусом постепенно сходит на нет, но её место займёт грипп. Врачи ожидают рост числа пациентов с симптомами вирусных инфекций, особенно среди детей и пожилых граждан. Это требует особого внимания как со стороны системы здравоохранения, так и от самих жителей региона. Жителям Тюмени настоятельно рекомендуется следить за своим самочувствием, избегать мест массового скопления людей и заботиться о здоровье близких. Помните, что своевременные меры профилактики — залог сохранения здоровья в сезон простуд и вирусов.

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