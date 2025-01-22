nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 01:18

Published 22 января, 01:18

Modified 22 января, 12:50

Updated 22 января, 12:50

В Тюмени 22 января похолодает до -29

Штормовой ветер, метель и -29: в Тюмень с опозданием пришли крещенские морозы

22 января 2025, 01:18
Фото: 1MI.

В Тюмени 22 января похолодает до -29

Облачная с прояснениями погода, снег, метель, ветер с порывами до 15-20 м/с и усиление мороза ожидаются на юге Тюменской области в среду, 22 января. В дневные часы температура воздуха составит -19…-24, ночью столбики термометров опустятся до -24…-29.

В Тюмени 22 января ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -22…-20 (по ощущениям -31…-32), в темное время суток термометры покажут -23…-22 (по ощущениям -32). Ветер будет дуть со скоростью до 8,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:56, закат в 16:42, продолжительность дня 7 часов 46 минут.

Из-за мелеющей Туры тюменские власти начали искать новые источники воды
Узнать подробнее

В Тобольске 22 января ожидается пасмурная погода, снег на протяжении дня. Утром и днем синоптики прогнозируют -21…-23 (по ощущениям -32…-35), в вечерние часы ожидается до -27…-26 (по ощущениям до -36). Ветер будет дуть со скоростью до 8,9 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:51, закат в 16:25, продолжительность дня 7 часов 34 минуты.

В Ишиме 22 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем ожидается до -24…-21 (по ощущениям -30…-31), в вечерние часы столбики термометров покажут -23…-26 (по ощущениям -34). Ветер будет дуть со скоростью до 7,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:34 закат в 16:32, продолжительность дня 7 часов 58 минут.

Читайте также:
Тюменский школьник воссоздал новогодний центр Тюмени в компьютерной игреИз-за врачебной халатности в Тобольске мучительной смертью умер мужчинаХорошая новость. Пельмени в Тюмени одни из самых дешевых на Урале
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Морозы#Штормовое предупреждение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика