Штормовой ветер, метель и -29: в Тюмень с опозданием пришли крещенские морозы

В Тобольске 22 января ожидается пасмурная погода, снег на протяжении дня. Утром и днем синоптики прогнозируют -21…-23 (по ощущениям -32…-35), в вечерние часы ожидается до -27…-26 (по ощущениям до -36). Ветер будет дуть со скоростью до 8,9 м/с.