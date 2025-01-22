Штормовой ветер, метель и -29: в Тюмень с опозданием пришли крещенские морозы

Posted 22 января, 01:18
Published 22 января, 01:18
Modified 22 января, 12:50
Updated 22 января, 12:50
В Тюмени 22 января ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -22…-20 (по ощущениям -31…-32), в темное время суток термометры покажут -23…-22 (по ощущениям -32). Ветер будет дуть со скоростью до 8,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:56, закат в 16:42, продолжительность дня 7 часов 46 минут.
В Тобольске 22 января ожидается пасмурная погода, снег на протяжении дня. Утром и днем синоптики прогнозируют -21…-23 (по ощущениям -32…-35), в вечерние часы ожидается до -27…-26 (по ощущениям до -36). Ветер будет дуть со скоростью до 8,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:51, закат в 16:25, продолжительность дня 7 часов 34 минуты.
В Ишиме 22 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем ожидается до -24…-21 (по ощущениям -30…-31), в вечерние часы столбики термометров покажут -23…-26 (по ощущениям -34). Ветер будет дуть со скоростью до 7,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:34 закат в 16:32, продолжительность дня 7 часов 58 минут.