Тюменцев предупредили о задержках автобусов из-за мороза

Posted 22 января, 05:23
Published 22 января, 05:23
Modified 22 января, 05:25
Updated 22 января, 05:25
Мэрия областной столицы предупредила о вероятных задержках в работе общественного транспорта на фоне резкого похолодания. Тюменцев призвали одеваться теплее и следить за движением на нужном маршруте с помощью специального приложения.
«Проверяйте прогноз прибытия в приложениях и на сайте Тюменьгортранса», — посоветовали в администрации.
Тюменцы отреагировали на предупреждение по-разному. Некоторые напомнили, что нынешняя зима — аномалия, и 20-градусные морозы в порядке вещей. Другие отметили, что некоторые водители автобусов и с обычное время не следят за расписанием.
«Очень холодный ветер. На остановках стоять не климат», «Транспорт уже вчера вечером ходил через раз. Замёрзли они», «25 и так как попало ездит: один раньше приедет, другой позже», — прокомментировали горожане в соцсетях.
«Наш Город» опубликовал лучшие советы для тех, кто замерз на улице. Они помогут не заболеть в условиях морозу, высокой влажности и сильного ветра.