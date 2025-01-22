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Posted 22 января, 05:23

Published 22 января, 05:23

Modified 22 января, 05:25

Updated 22 января, 05:25

Тюменцев предупредили о задержках автобусов из-за мороза

Тюменцев предупредили о задержках автобусов из-за мороза

22 января 2025, 05:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Жителям и гостям Тюмени придется дольше мерзнуть на остановках, поскольку автобусы могут выбиться из графика. Тюменцам эта новость пришлась не по душе.

Мэрия областной столицы предупредила о вероятных задержках в работе общественного транспорта на фоне резкого похолодания. Тюменцев призвали одеваться теплее и следить за движением на нужном маршруте с помощью специального приложения.

«Проверяйте прогноз прибытия в приложениях и на сайте Тюменьгортранса», — посоветовали в администрации.
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Тюменцы отреагировали на предупреждение по-разному. Некоторые напомнили, что нынешняя зима — аномалия, и 20-градусные морозы в порядке вещей. Другие отметили, что некоторые водители автобусов и с обычное время не следят за расписанием.

«Очень холодный ветер. На остановках стоять не климат», «Транспорт уже вчера вечером ходил через раз. Замёрзли они», «25 и так как попало ездит: один раньше приедет, другой позже», — прокомментировали горожане в соцсетях.

«Наш Город» опубликовал лучшие советы для тех, кто замерз на улице. Они помогут не заболеть в условиях морозу, высокой влажности и сильного ветра.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Транспорт#Общественный транспорт#Морозы
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