Будет ощущаться как -35: в Тюмени на этой неделе резко похолодает

Posted 20 января, 06:13
Published 20 января, 06:13
Modified 20 января, 06:15
Updated 20 января, 06:15
«За счёт сочетания мороза и сильного ветра понижение ощущаемой температуры. Днем -30…-32, ночью и утром -33…-35. При движении на ветер существует средний риск переохлаждения и обморожения открытых участков кожи в течение 10—30 минут», — отмечает метеоролог и руководитель проекта «Погода72» Илья Винштейн.
По данным gismeteo, морозная погода продержится в областной столице в течение двух дней. В пятницу, 24 января, пойдет снег и потеплеет до -10….-15. В ближайшие сутки в Тюмени днем ожидается до -4…-5, к вечеру температура воздуха опустится до -22…-23.
На юге Тюменской области во вторник, 21 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер 7-12 м/с и -8…-13 днем, -10…-15 в ночные часы. В среду максимальная дневная температура воздуха составит -19…-24, ночью ожидается до -22…-27. Скорость ветра в этот день будет достигать 15-20 м/с.
Ранее «Наш Город» писал, что декабрь 2024 года стал самым теплым в Тюмени за всю историю наблюдений с 1885 года. Средняя температура воздуха превышала климатическую норму на 6,6 градуса.