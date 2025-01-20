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Posted 20 января, 06:13

Published 20 января, 06:13

Modified 20 января, 06:15

Updated 20 января, 06:15

В Тюмени на этой неделе резко похолодает до -24

Будет ощущаться как -35: в Тюмени на этой неделе резко похолодает

20 января 2025, 06:13
Фото: 1MI.

В Тюмени на этой неделе резко похолодает до -24

По прогнозам метеорологов, в среду, 22 января, столбики термометров опустятся до -19….-24. При этом ветер усилится до 13 м/с, за счет чего температура воздуха будет ощущаться намного ниже.
«За счёт сочетания мороза и сильного ветра понижение ощущаемой температуры. Днем -30…-32, ночью и утром -33…-35. При движении на ветер существует средний риск переохлаждения и обморожения открытых участков кожи в течение 10—30 минут», — отмечает метеоролог и руководитель проекта «Погода72» Илья Винштейн.
Фото: Погода 72 — погода в Тюмени

По данным gismeteo, морозная погода продержится в областной столице в течение двух дней. В пятницу, 24 января, пойдет снег и потеплеет до -10….-15. В ближайшие сутки в Тюмени днем ожидается до -4…-5, к вечеру температура воздуха опустится до -22…-23.

Фото: gismeteo,

На юге Тюменской области во вторник, 21 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер 7-12 м/с и -8…-13 днем, -10…-15 в ночные часы. В среду максимальная дневная температура воздуха составит -19…-24, ночью ожидается до -22…-27. Скорость ветра в этот день будет достигать 15-20 м/с.

На Тюмень в понедельник обрушатся метель и сильный ветер
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Ранее «Наш Город» писал, что декабрь 2024 года стал самым теплым в Тюмени за всю историю наблюдений с  1885 года. Средняя температура воздуха превышала климатическую норму на 6,6 градуса.

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