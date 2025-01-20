Будет ощущаться как -35: в Тюмени на этой неделе резко похолодает

По данным gismeteo, морозная погода продержится в областной столице в течение двух дней. В пятницу, 24 января, пойдет снег и потеплеет до -10….-15. В ближайшие сутки в Тюмени днем ожидается до -4…-5, к вечеру температура воздуха опустится до -22…-23.