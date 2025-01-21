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Posted 21 января, 05:04

Published 21 января, 05:04

Modified 21 января, 05:06

Updated 21 января, 05:06

В Тюмени запустили новый автобусный маршрут 37К

В Тюмени запустили новый автобусный маршрут 37К

21 января 2025, 05:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Дополнительный автобусный маршрут запустили в Тюмени для удобства учеников школы № 45. Пока схему движения тестируют.

Автобусы дополнительного маршрута 37К будут ходить из района ММС до третьего корпуса школы № 45 по улице Ишимской. Схему движения еще тестируют, пока рабочие заканчивают обустройство улично-дорожной сети.

«Это тестовый маршрут. Нам нужно собрать данные по пассажиропотоку, по времени работы, по основным маршрутам, откуда дети, где садятся, в какое время. И потом будет планироваться работа постоянного маршрута», — рассказал замглавы департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Денис Квитко «Тюменскому времени».
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Поездки подстраивают под расписание первой и второй смен. К остальным корпусам школы можно доехать на 17 школьных автобусах.

С 18 января в Тюмени изменилась схема автобусного маршрута №1к от Лесобазы до железнодорожного вокзала.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Транспорт#Общественный транспорт
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