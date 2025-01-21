В Тюмени запустили новый автобусный маршрут 37К

Posted 21 января, 05:04
Published 21 января, 05:04
Modified 21 января, 05:06
Updated 21 января, 05:06
Автобусы дополнительного маршрута 37К будут ходить из района ММС до третьего корпуса школы № 45 по улице Ишимской. Схему движения еще тестируют, пока рабочие заканчивают обустройство улично-дорожной сети.
«Это тестовый маршрут. Нам нужно собрать данные по пассажиропотоку, по времени работы, по основным маршрутам, откуда дети, где садятся, в какое время. И потом будет планироваться работа постоянного маршрута», — рассказал замглавы департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Денис Квитко «Тюменскому времени».
Поездки подстраивают под расписание первой и второй смен. К остальным корпусам школы можно доехать на 17 школьных автобусах.
С 18 января в Тюмени изменилась схема автобусного маршрута №1к от Лесобазы до железнодорожного вокзала.