В Тюменскую область идут морозы. Похолодает до -28

Posted 18 января, 12:16
Published 18 января, 12:16
Modified 18 января, 12:18
Updated 18 января, 12:18
По словам метеоролога и руководителя проекта «Погода72» Ильи Винштейна, наиболее интенсивные морозы ожидаются 22–23 января и 26–31 января. Ночью 22 января температура воздуха опустится до -24…-26 градусов. С 26 по 31 января средняя температура будет ниже климатической нормы на 2-4 градуса: в дневные часы термометры будут показывать -13…-18, ночью -19…-25.
В ближайшие сутки в Тюмени, 19 января, ожидается потепление до -8…-14. День пройдет при переменной облачности и без осадков. 20 января в областной столице метеорологи обещают снег и -3…-4.
21 января резко похолодает — если еще днем столбики термометров будут показывать -5, то к ночи опустятся до -25. 23 января максимальная температура воздуха составит -20…-28.