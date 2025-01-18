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Posted 18 января, 12:16

Published 18 января, 12:16

Modified 18 января, 12:18

Updated 18 января, 12:18

В Тюмени вторая половина января будет морозной

В Тюменскую область идут морозы. Похолодает до -28

18 января 2025, 12:16

В Тюмени вторая половина января будет морозной

По прогнозам метеорологов, холодная погода и температура воздуха -15 продержатся в областной столице до 31 января.

По словам метеоролога и руководителя проекта «Погода72» Ильи Винштейна, наиболее интенсивные морозы ожидаются 22–23 января и 26–31 января. Ночью 22 января температура воздуха опустится до -24…-26 градусов. С 26 по 31 января средняя температура будет ниже климатической нормы на 2-4 градуса: в дневные часы термометры будут показывать -13…-18, ночью -19…-25.

Фото: Погода 72 — погода в Тюмени

В ближайшие сутки в Тюмени, 19 января, ожидается потепление до -8…-14. День пройдет при переменной облачности и без осадков. 20 января в областной столице метеорологи обещают снег и -3…-4.

Фото: gismeteo.ru

21 января резко похолодает — если еще днем столбики термометров будут показывать -5, то к ночи опустятся до -25. 23 января максимальная температура воздуха составит -20…-28.

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