В Тюменскую область идут морозы. Похолодает до -28

По словам метеоролога и руководителя проекта «Погода72» Ильи Винштейна, наиболее интенсивные морозы ожидаются 22–23 января и 26–31 января. Ночью 22 января температура воздуха опустится до -24…-26 градусов. С 26 по 31 января средняя температура будет ниже климатической нормы на 2-4 градуса: в дневные часы термометры будут показывать -13…-18, ночью -19…-25.