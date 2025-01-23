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Posted 23 января, 05:05

Published 23 января, 05:05

Modified 23 января, 05:07

Updated 23 января, 05:07

«Чуть не сдуло» — тюменские школьники пожаловались Мизулиной на учебу в мороз

«Чуть не сдуло» — тюменские школьники пожаловались Мизулиной на учебу в мороз

23 января 2025, 05:05
Фото: Телеграм-канал Екатерины Мизулиной.
Сюжет
Мороз
Школьники Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югры пожаловались члену Общественной палаты РФ Екатерине Мизулиной, что в школах не отменили занятия при похолодании.

22 января занятия в 1-й смене для младших классов отменили только в школах Тюменского района. Родители школьников из Тюмени возмутились, что детей заставляют добираться на занятия в такую холодную погоду. В регион после аномально теплого начала января пришли морозы до -25 градусов.

Мизулина показала несколько сообщений, присланных ей школьниками из Тюменской области.

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«Я из Нефтеюганска. Температура по ощущениям доходила до -40. У остановки ветром сорвало крышу», «Почему в Когалыме нет актировок? Мороз, ветер адский, идти невозможно», «Я живу в городе Сургут. Холоднейший ветер со снегом, невозможно открыть глаза. А мы учимся», «В Тюмени сегодня учились обе смены несмотря на ужасный ветер и -30 градусов», «В Тюмени издеваются над школьниками. Когда шла, пару раз упала из-за ветра и гололеда», — написали школьники.
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Член Общественной палаты призналась, что мороз пробрал и ее, когда она читала сообщения из регионов, куда пришло похолодание.

«Даже читать холодно. К письмам присоединились подростки из Тюменской, Свердловской областей и ЯНАО. Не везде объявлены актировки. Например, в ряде городов ХМАО отпустили домой в основном учеников младших классов и вторую смену», — написала Мизулина в своем блоге.

23 января в Тюменской области объявили актированный день, но в школу разрешили не приходить только ученикам младших классов. Школьников из Тобольска, занимающихся в первую смену, освободил от занятий независимо от возраста.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Школа#Актировка#Мороз#Екатерина Мизулина
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