«Чуть не сдуло» — тюменские школьники пожаловались Мизулиной на учебу в мороз

22 января занятия в 1-й смене для младших классов отменили только в школах Тюменского района. Родители школьников из Тюмени возмутились, что детей заставляют добираться на занятия в такую холодную погоду. В регион после аномально теплого начала января пришли морозы до -25 градусов.