Белый снег, черный город: изменилась ли уборка снега в Тюмени при Максиме Афанасьеве?

Зимние месяцы в Тюмени, как и во многих городах России, характеризуются значительными снегопадами, что неизбежно накладывает дополнительные требования к системе уборки снега. Однако многие горожане каждый год сталкиваются с проблемами, связанными с плохой уборкой снега и образованием снежных куч. Причины этого явления и существующие нормативы уборки снега по дворам и в городе становятся важными вопросами для жителей, а также для местных властей и коммунальных служб.