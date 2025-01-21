Белый снег, черный город: изменилась ли уборка снега в Тюмени при Максиме Афанасьеве?

Posted 21 января, 07:58
Published 21 января, 07:58
Modified 21 января, 08:01
Updated 21 января, 08:01
Зимние месяцы в Тюмени, как и во многих городах России, характеризуются значительными снегопадами, что неизбежно накладывает дополнительные требования к системе уборки снега. Однако многие горожане каждый год сталкиваются с проблемами, связанными с плохой уборкой снега и образованием снежных куч. Причины этого явления и существующие нормативы уборки снега по дворам и в городе становятся важными вопросами для жителей, а также для местных властей и коммунальных служб.
Многие тюменцы ожидали, что после того, как Максим Афанасьев займет пост главы города, ситуация с уборкой снега улучшиться. Однако горожане продолжают регулярно жаловаться на соль, складирование снега и гололед. О том, удалось ли Афанасьеву что-то улучшить в системе уборки снега в Тюмени мы также спросили у тюменского общественника, заслуженного строителя России Алексея Савоськина.
«Лучше ничего не стало. Уровень остался совершенно тот же самый. Те же самые недовольства людей сохранились на соль. Вместо подрядчиков люди сами тротуары, как чистили, так и чистят. Дорожники, как засыпали въезды в дома, так и продолжают засыпать. То есть каких-то новых технологий, например, тех же управляемых отвалов, которые фал не формируют, а сдвигают, это не происходит. Их того, что стало хуже, в этом году с некоторых территорий вообще снег не вывозили, а это же отходы», — рассказал «Нашему городу» Савоськин.
Большой проблемой, по мнению общественника, является не всегда надлежащее выполнение обязанностей подрядных организаций, отвечающих за уборку снега. Иногда работы выполняются не в полном объеме, с нарушением сроков или с использованием неэффективной техники, что также приводит к накоплению снежных масс на улицах и во дворах. В результате снег остается неубранным, что мешает нормальному движению людей и транспортных средств.
Во многих дворах Тюмени снег складируется в непосредственной близости от жилых домов, на детских и спортивных площадках, у контейнерных площадок, что создает дополнительные проблемы для жителей. Складирование снега в таких местах не только ухудшает внешний вид территории, но и может стать причиной затопления, когда снег начинает таять в период оттепелей. Вместе с тем, кучи снега — это отходы, причем экологически опасные.
«Эти горы снега можно отнести к четвертому классу опасности, так-ка кони содержат реагенты и прочие вредные вещества, которые накапливаются в снежном покрове», — объяснила эколог Ирина Гаврина.
Законодательство и нормативные акты, регулирующие уборку снега в Тюмени, направлены на обеспечение безопасного и комфортного проживания горожан в зимний период. Однако в некоторых случаях они не всегда соблюдаются или же их исполнение вызывает проблемы.
Согласно ГОСТ Р 54963-2012, который регулирует уборку снега на территории Российской Федерации, уборка снега должна проводиться в соответствии с несколькими требованиями:
Также согласно «Правилам благоустройства и содержания территорий муниципальных образований», которые в Тюмени утверждены местными властями, уборка снега на территории двора должна включать следующие этапы:
Важно отметить, что управляющая компания обязана следить за состоянием дворов в зимний период и проводить работы по уборке снега не только в начале снегопада, но и регулярно в течение всего зимнего сезона.
Складирование снега во дворах также регулируется местными нормативами. В Тюмени снег не должен складироваться в местах, которые могут создать угрозу безопасности, таких как:
Основной проблемой нарушения правил уборки снега в Тюмени Савоськин считает качество управления и надзора за выполнением работ.
«Подрядчик остался тот же самый. Цены те же самые. Каких-то новых технологий от подрядчика или от заказчика не видно. Когда был главой Евгений Куйвашев, он внедрил дробилки накатов, финскую технологию в гормост привез. Внедрения новых технологий с тех пор просто нет. Инновационный продукты появляются, но ими почему-то никто не пользуется. Тот же скандинавский метод, почему бы его не применять?», — задается вопросом Савоськин.
Отметим, что по скандинавскому методу, коммунальные службы не счищают снег до асфальта, а оставляют слой в несколько сантиметров. Его укатывают с помощью специальной техники и посыпают гранитной крошкой или гравием. Этот способ не избавляет от гололёда, но улучшает сцепление с дорогой.
«У нас проектов производства работ, я уверен, их просто нет. Механизаторы, когда едут, скорее всего, вообще не понимают, что делать. Мети толкай да и все. Но валы нельзя оставлять на въездах даже в частных домах — скорая или пожарная просто не проедут», — указывает общественник.
Для того, чтобы наладить уборку снега в городе, Савоськин рекомендует главе города собрать круглый стол и обсудить создание более четкого регламента работ по уборке снега.
«Это ответственность главы города. Он должен всех своих замов посадить и заняться этим вопросом. Все должны понимать, что солить дешевле, чем патрулировать машинами. И подрядчик всегда будет стремиться солить, пока заказчик не будет надлежаще работать», — уверен Алексей Савоськин.
Пока от Максима Афанасьева не заметили решительности и свежих идей в вопросе уборки снега. Каждый день горожане пишут жалобы, сообщая о том, снег в их дворах не убирают, в проезды завалены снежными кучами.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что все ли обещания тюменских властей в 2025-м году воплотятся в реальность и сколько лет понадобиться на каждый из ожидаемых горожанами объектов?