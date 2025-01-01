Приметы и поверья к году Деревянной Змеи: что сулит тюменцам 2025 год?

Змея — шестой знак китайского зодиакального круга и символизирует мудрость, стремление к самопознанию и умение преодолевать трудности. В отличие от своего западного образа (где Змея ассоциируется с опасностью), в восточной культуре она почитается как хранительница знаний и духовных секретов. В годы Змеи чаще всего происходят перемены — как внутренние, так и внешние, и именно этот период идеально подходит для саморазвития, завершения старых дел и поиска новых смыслов жизни.