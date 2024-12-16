Новый год 2025: как встречать, цвета праздника и сколько отдыхаем?

Новый год 2025: как, когда и в каких цветах встречать, кто символ года?

Новый год 2025: какого животного?

Новый год 2025 в каких цветах встречаем?

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Сколько дней до Нового года 2025: когда начинаем подготовку?

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