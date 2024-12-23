Прошлогодние салаты и роллы из доставки: чем травятся тюменцы в Новый год

Эксперт рекомендует тюменцам заправлять салаты непосредственно перед подачей на стол. Что касается, готовой еды из доставок, роллов в частности, то заказывать следует число порций из расчета на один прием пищи — оставлять данное блюдо на следующий день не стоит.