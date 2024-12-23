Прошлогодние салаты и роллы из доставки: чем травятся тюменцы в Новый год

Posted 23 декабря, 08:18
Published 23 декабря, 08:18
Modified 23 декабря, 08:20
Updated 23 декабря, 08:20
Как поясняет заведующая отделением профилактики тюменской городской поликлиники №3 Елена Захарова, причинами пищевых отравлений является рушение правил хранения продуктов, недостаточная термическая обработка и несоблюдение санитарных норм
«Заправленные салаты не следует хранить более суток в холодильнике. Особенно, если в их состав входят мясо, морепродукты, рыба, яйца. В противном случае возникает риск размножения опасных бактерий», — поясняет Елена Захарова Ура.Ру.
Эксперт рекомендует тюменцам заправлять салаты непосредственно перед подачей на стол. Что касается, готовой еды из доставок, роллов в частности, то заказывать следует число порций из расчета на один прием пищи — оставлять данное блюдо на следующий день не стоит.