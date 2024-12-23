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Posted 23 декабря, 08:18

Published 23 декабря, 08:18

Modified 23 декабря, 08:20

Updated 23 декабря, 08:20

Прошлогодние салаты и роллы из доставки: чем травятся тюменцы в Новый год

Прошлогодние салаты и роллы из доставки: чем травятся тюменцы в Новый год

23 декабря 2024, 08:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Салаты, заправленные майонезом, роллы, рыба и морепродукты вошли в список блюд, которыми чаще всего травятся во время новогодних праздниках тюменцы.

Как поясняет заведующая отделением профилактики тюменской городской поликлиники №3 Елена Захарова, причинами пищевых отравлений является рушение правил хранения продуктов, недостаточная термическая обработка и несоблюдение санитарных норм

«Заправленные салаты не следует хранить более суток в холодильнике. Особенно, если в их состав входят мясо, морепродукты, рыба, яйца. В противном случае возникает риск размножения опасных бактерий», — поясняет Елена Захарова Ура.Ру.

Эксперт рекомендует тюменцам заправлять салаты непосредственно перед подачей на стол. Что касается, готовой еды из доставок, роллов в частности, то заказывать следует число порций из расчета на один прием пищи — оставлять данное блюдо на следующий день не стоит.

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