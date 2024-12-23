Новогоднее застолье: как избежать переедания и прибавки лишних килограммов

Posted 23 декабря, 06:15
Published 23 декабря, 06:15
Modified 23 декабря, 06:17
Updated 23 декабря, 06:17
Каким должен быть правильный новогодний стол и что необходимо сделать для того, чтобы избежать негативные последствия переедания, выяснил «Наш Город».
Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова отмечает, что большая часть хозяек всегда старается приготовить на праздничный стол как можно большее число различных блюд. Особенно — если ожидается приход гостей.
Однако, не следует забывать о том, что для насыщения человек достаточно всего 300-500 граммов еды за один прием пищи. Соответственно, достаточно будет поставить на новогодний стол легкий салат, горячее и закуски. Размер порции каждого блюда на одного человека не должен превышать 100-150 граммов. В противном случае, чувство тяжести из-за переедания неизбежно.
Диетолог отмечает, для того, чтобы праздник прошел без неприятных последствий, из меню следует убрать новые, не испробованные ранее экзотические блюда и продукты, которые могут стать причиной проявления аллергических реакций и пищевой непереносимости. Ведь это может испортить не только новогодний праздник, но и последующие дни.
На новогоднем столе должно обязательно должны быть фруктовые ассорти, нарезки и легкие канапе — порционирование позволяет попробовать разные блюда, но в малом количестве.
Диетологи отмечают, для праздничного новогоднего стола предпочтения следует отдавать легким блюдам, состоящим их 2-4 ингредиентов. Идеальными будут овощные салаты, как из сырых, так и термически обработанных продуктов, заправленные йогуртом или оливковым маслом — соусы на основе сливок, майонеза и сметаны в ночное время лучше исключить.
«Даже привычный салат из огурцов и помидоров можно преподнести празднично, добавив в него любимые листья салата и соус на основе греческого йогурта, оливкового масла, бальзамического соуса или лимонного сока», — отмечает Татьяна Мещерякова.
Что касается горячих блюд, то здесь приветствуется все, что можно приготовить на пару, либо запечь в духовке. А вот жареные и копченые варианты лучше исключить.
Главными провокаторами переедания выступают продукты с усилителями вкуса, солью, сахаром и разными ароматизаторами. А именно — варено-копченые и сыро-вареные колбасы, различные маринованные блюда. Даже небольшое количество этих закусок способно существенно повысить аппетит.
Также повышают аппетит сладкие газированные напитки и алкоголь — в большинстве случаев с ними количество съеденных за ночь порций возрастает в два-три раза.
От сладкого, конфет, тортов, пирожных, в новогоднюю ночь лучше отказаться. Диетологи рекомендуют оставить десерт на утро 1 января.
Если же отказаться от сладкого в новогоднюю ночь не удается, предпочтение лучше отдать легким десерты на основе альтернативной муки — миндальной, нутовой, овсяной, с использованием пшеничных отрубей, с фруктовыми или ягодными начинками.
Главной профилактикой переедания в новогоднюю ночи будет полноценные приемы пищи в течении 31 декабря.
«Особенно важно в этот день сохранить ужин, желательно в районе 18-20 часов. Новый год желательно встречать уже сытым, за облегченным праздничным столом. Тогда негативные последствия застолья будут исключены», — подчеркнула диетолог.