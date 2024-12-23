Новогоднее застолье: как избежать переедания и прибавки лишних килограммов

Однако, не следует забывать о том, что для насыщения человек достаточно всего 300-500 граммов еды за один прием пищи. Соответственно, достаточно будет поставить на новогодний стол легкий салат, горячее и закуски. Размер порции каждого блюда на одного человека не должен превышать 100-150 граммов. В противном случае, чувство тяжести из-за переедания неизбежно.