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Posted 23 декабря, 06:58

Published 23 декабря, 06:58

Modified 23 декабря, 07:00

Updated 23 декабря, 07:00

У тюменцев началась шестидневная рабочая неделя

У тюменцев началась шестидневная рабочая неделя

23 декабря 2024, 06:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Отдых
Последняя рабочая неделя 2024 года будет в России, в том числе в Тюменской области, шестидневной. Она продлится с 23 по 28 декабря включительно.

Суббота, 28 декабря, станет рабочим днем из-за переноса выходного дня на понедельник, 30 декабря. Новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года включительно, а первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января.

В целом в 2025 году тюменцев ожидают 247 рабочих и 118 выходных дней.

Нерабочие праздничные дни в 2025 году:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 23 февраля — День защитника Отечества;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 1 мая — Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 12 июня — День России;
  • 4 ноября — День народного единства.

Предусмотрен перенос выходных дней:

  • с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
  • с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;
  • с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;
  • с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;
  • с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени опубликован график работы общественного транспорта в период новогодних каникул. С 28 декабря по 8 января автобусы будут ездить по новому расписанию.

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