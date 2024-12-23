У тюменцев началась шестидневная рабочая неделя

Posted 23 декабря, 06:58
Published 23 декабря, 06:58
Modified 23 декабря, 07:00
Updated 23 декабря, 07:00
Суббота, 28 декабря, станет рабочим днем из-за переноса выходного дня на понедельник, 30 декабря. Новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года включительно, а первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января.
В целом в 2025 году тюменцев ожидают 247 рабочих и 118 выходных дней.
Нерабочие праздничные дни в 2025 году:
Предусмотрен перенос выходных дней:
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени опубликован график работы общественного транспорта в период новогодних каникул. С 28 декабря по 8 января автобусы будут ездить по новому расписанию.