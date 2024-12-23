Мистический ужин: шесть принципов застолья в Новый год Змеи

Posted 23 декабря, 07:21
Published 23 декабря, 07:21
Modified 23 декабря, 07:52
Updated 23 декабря, 07:52
Новогоднее застолье — один из главных элементов праздника. Некоторые отказались от елки и традиционной иллюминации, но практически в каждой семье готовят что-то особенное для новогоднего стола. Открываем шесть главных секретов застолья, чтобы оно действительно подарило здоровье в новом году.
Зеленый цвет созвучен символу наступающего года, поэтому точно понравится Змее. Добавьте в салаты рукколу или авокадо, украсьте готовые блюда листиками шпината, веточками укропа. Поставьте на стол овощную нарезку или канапе с фруктами, включая киви, зеленый виноград или яблочко — оценят и Змея, и ваш желудок.
Рыбные блюда более легкие по сравнению с мясными и помогут не переесть. К тому же, рыба — символ спокойствия, изобилия и удачи, что очень пригодится в новом году. Мидии, креветки, кальмары, как и рыба будут отлично смотреться в тарталетках, нарезке, салатах или в качестве горячего.
Чтобы угодить хищной природе Змеи, на стол нужно подать и мясные блюда. Лучше отказаться от красного мяса типа говядины, свинины, баранины, и выбрать птицу или кролика. Самые выигрышные способы приготовления: тушение и запекание.
Не стоит готовить мясо рептилий и экзотических животных, чтобы не оскорбить хозяйку наступающего года.
Запрет на экзотику совсем не относится к рецептам: можно выбрать самые замысловатые и устроить премьеру приготовленного новым способом горячего или салата из непривычных ингредиентов. Главное, чтобы эксперименты удивляли, а не шокировали гостей и Змею.
Если ни один из новых рецептов не понравился или вы — консерватор, можно обновить любимое блюда с помощью подачи: оформите его в виде змейки.
Символ 2025 года — Деревянная Змея, которой понравятся только натуральные, свежие продукты. Не стоит использовать полуфабрикаты или замороженные наборы. Острые, жирные, копченые, жареные блюда тоже не станут украшением стола. И точно плохо отразятся на самочувствии гостей после обильного застолья.
Считается, что гибкость Змеи достигается отказом от слишком сладких или мучных блюд. Отложите выпечку до другого раза, лучше поставьте на стол мед, сухофрукты и орехи — символ изобилия. Это поможет и вам сохранить змеиную гибкость несмотря на многочасовые посиделки за столом, подвел итог «Вслух.ру».
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