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Posted 23 декабря, 07:21

Published 23 декабря, 07:21

Modified 23 декабря, 07:52

Updated 23 декабря, 07:52

Мистический ужин: шесть принципов застолья в Новый год Змеи

Мистический ужин: шесть принципов застолья в Новый год Змеи

23 декабря 2024, 07:21
Фото: Нейросеть. 1MI.
Сюжет
Новый год
Тюменским хозяйкам дали шесть главных советов, как задобрить Зеленую Деревянную Змею, накрывая новогодний стол.

Новогоднее застолье — один из главных элементов праздника. Некоторые отказались от елки и традиционной иллюминации, но практически в каждой семье готовят что-то особенное для новогоднего стола. Открываем шесть главных секретов застолья, чтобы оно действительно подарило здоровье в новом году.

Секрет первый: больше зелени

Зеленый цвет созвучен символу наступающего года, поэтому точно понравится Змее. Добавьте в салаты рукколу или авокадо, украсьте готовые блюда листиками шпината, веточками укропа. Поставьте на стол овощную нарезку или канапе с фруктами, включая киви, зеленый виноград или яблочко — оценят и Змея, и ваш желудок.

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Секрет второй: рыба и морепродукты

Рыбные блюда более легкие по сравнению с мясными и помогут не переесть. К тому же, рыба — символ спокойствия, изобилия и удачи, что очень пригодится в новом году. Мидии, креветки, кальмары, как и рыба будут отлично смотреться в тарталетках, нарезке, салатах или в качестве горячего.

Секрет третий: отказ от красного мяса

Чтобы угодить хищной природе Змеи, на стол нужно подать и мясные блюда. Лучше отказаться от красного мяса типа говядины, свинины, баранины, и выбрать птицу или кролика. Самые выигрышные способы приготовления: тушение и запекание.

Не стоит готовить мясо рептилий и экзотических животных, чтобы не оскорбить хозяйку наступающего года.

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Секрет четвертый: оригинальность

Запрет на экзотику совсем не относится к рецептам: можно выбрать самые замысловатые и устроить премьеру приготовленного новым способом горячего или салата из непривычных ингредиентов. Главное, чтобы эксперименты удивляли, а не шокировали гостей и Змею.

Если ни один из новых рецептов не понравился или вы — консерватор, можно обновить любимое блюда с помощью подачи: оформите его в виде змейки.

Секрет пятый: следим за свежестью

Символ 2025 года — Деревянная Змея, которой понравятся только натуральные, свежие продукты. Не стоит использовать полуфабрикаты или замороженные наборы. Острые, жирные, копченые, жареные блюда тоже не станут украшением стола. И точно плохо отразятся на самочувствии гостей после обильного застолья.

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Секрет шестой: минимум сладостей

Считается, что гибкость Змеи достигается отказом от слишком сладких или мучных блюд. Отложите выпечку до другого раза, лучше поставьте на стол мед, сухофрукты и орехи — символ изобилия. Это поможет и вам сохранить змеиную гибкость несмотря на многочасовые посиделки за столом, подвел итог «Вслух.ру».

Ранее «Наш Город» посоветовал тюменцам, как накрыть обильный новогодний стол и избежать негативных последствий переедания.

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#Марина Коржина#Общество#Здоровье#Новый год#Приметы#Застолье
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