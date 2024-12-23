Мистический ужин: шесть принципов застолья в Новый год Змеи

Рыбные блюда более легкие по сравнению с мясными и помогут не переесть. К тому же, рыба — символ спокойствия, изобилия и удачи, что очень пригодится в новом году. Мидии, креветки, кальмары, как и рыба будут отлично смотреться в тарталетках, нарезке, салатах или в качестве горячего.