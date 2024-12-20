Новый год без долгов: как тюменцам встретить праздник, не опустошив кошелёк?

Новый год — это один из самых ярких и ожидаемых праздников в году, который ассоциируется с весельем, радостью и уютной атмосферой. Однако подготовка к нему часто сопровождается большими расходами, особенно в условиях нестабильной экономической ситуации. Важно помнить, что встречать Новый год можно не только с размахом, но и с умом, сохраняя при этом финансовое благополучие. Мы раскроем вам 5 секретов, как встретить Новый год с минимальными затратами, но при этом не потерять в качестве праздника.