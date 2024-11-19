Тюменцы все чаще болеют ОРВИ, а незаконных мигрантов задерживают в ночных клубах

Узнав, что везет ветерана специальной военной операции, таксист достал предмет, похожий на пистолет, и приставил к голове пассажира, сидящего на переднем сиденье. Он сообщил, что за деньги готов «расправиться со всеми нашими военнослужащими и из зоны специальной военной операции, и из Сирии». Сейчас проводится проверка по данному факту.