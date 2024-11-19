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Posted 19 ноября, 12:58

Published 19 ноября, 12:58

Modified 19 ноября, 13:05

Updated 19 ноября, 13:05

Тюменцы все чаще болеют ОРВИ, а незаконных мигрантов задерживают в ночных клубах

Тюменцы все чаще болеют ОРВИ, а незаконных мигрантов задерживают в ночных клубах

19 ноября 2024, 12:58
Фото: 1MI.
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В нашем регионе растет заболеваемость ОРВИ, заболевают и дети, и взрослые. Тем временем, незаконных мигрантов задерживают в ночных заведениях города.

Тюменцы чаще болеют ОРВИ

В Тюменской области растет заболеваемость ОРВИ. С 11 по 17 ноября число заразившихся респираторными вирусами увеличилось на 15 процентов. При этом на прошлой неделе показатель роста заболеваемости составил 7,5 процентов.

Кампания по вакцинации против гриппа продолжается. На сегодняшний день вакцину поставили почти 950 тысяч человек.

Тюменцы стали чаще болеть ОРВИ за прошедшую неделю
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Таксист приставил пистолет к голове ветерана СВО

В Тобольске произошел жуткий случай. После отдыха в одном из заведений города тоболяк вместе с сестрой поймали такси и отправились домой. Они разговорились с водителем.

Узнав, что везет ветерана специальной военной операции, таксист достал предмет, похожий на пистолет, и приставил к голове пассажира, сидящего на переднем сиденье. Он сообщил, что за деньги готов «расправиться со всеми нашими военнослужащими и из зоны специальной военной операции, и из Сирии». Сейчас проводится проверка по данному факту.

В Тобольске таксист-мигрант приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал убить
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Незаконных мигрантов задержали в ночном клубе

Полицейские с проверкой наведались в кафе и ночные клубы Тюмени, где устроили облаву на иностранных граждан. По итогам проверки было выявлено 12 нарушений режима пребывания в нашей стране. В отношении 12 иностранцев сейчас решается вопрос об их выдворении за пределы России.

Незаконных мигрантов задержали силовики в тюменском ночном клубе. Видео
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Тюменцы поругались из-за абортов

Накануне члены тюменской организации «Русская община» записали видеообращение к депутату Государственной Думы Евгению Маркову с просьбой запретить аборты в стране.

Тюменские активисты приводили статистику, согласно которой в некоторых регионах соотношение абортов и родов составляет 100 к 100. Участники организации просили «остановить конвейер смерти».

Эта ситуация вызвала большой резонанс в обществе. Разгорелись нешуточные войны между сторонниками такой идеи и их противниками.

Запрет абортов — благо или зло? Мнение тюменцев
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Тюменские силовики ликвидировали этническую ОПГ

В Тюмени силовики задержали и отправили под суд членов этнической преступной группы, которая не давала жить тюменцам на протяжении нескольких лет. Они вымогали деньги, пытали и специально искали жертв со слабым характером.

Влиятельные члены группировки уже во всем сознались, в отношении них возбудили несколько уголовных дел сразу.

Сажали на бутылку и ломали слабых. Тюменские силовики ликвидировали этническую ОПГ
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