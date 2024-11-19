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Posted 19 ноября, 02:39

Published 19 ноября, 02:39

Modified 19 ноября, 02:41

Updated 19 ноября, 02:41

Тюменцы стали чаще болеть ОРВИ за прошедшую неделю

Тюменцы стали чаще болеть ОРВИ за прошедшую неделю

19 ноября 2024, 02:39
Фото: 1MI.
Заболеваемость ОРВИ в регионе продолжает расти. С 11 по 17 ноября число заразившихся респираторными вирусами людей увеличилось на 15%. Об этом рассказали Вслух.ру со ссылкой на местный Роспотребнадзор.

Напомним, что на прошлой неделе показатель роста заболеваемости ОРВИ в Тюменской области составил 7,5%.

«Преобладают вирусы негриппозной этиологии», — сообщили в ведомстве.

В регионе продолжается кампания по вакцинации против гриппа: на сегодняшний день вакцину поставили почти 950 тыс тюменцев. Также сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют заниматься физкультурой, хорошо питаться, соблюдать режим сна и отдыха и чаще мыть руки с мылом.

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Недавно мы писали, что для жителей тюменского региона наиболее характерными являются рак печени и щитовидной железы. К такому выводу пришел главный внештатный онколог Тюмени Михаил Наумов.

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#Татьяна Курганова#Здоровье#Вакцинация#Вирусы#Роспотребнадзор#ОРВИ#Заболеваемость
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