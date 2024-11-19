Тюменцы стали чаще болеть ОРВИ за прошедшую неделю

В регионе продолжается кампания по вакцинации против гриппа: на сегодняшний день вакцину поставили почти 950 тыс тюменцев. Также сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют заниматься физкультурой, хорошо питаться, соблюдать режим сна и отдыха и чаще мыть руки с мылом.