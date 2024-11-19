Тюменцы стали чаще болеть ОРВИ за прошедшую неделю

Posted 19 ноября, 02:39
Published 19 ноября, 02:39
Modified 19 ноября, 02:41
Updated 19 ноября, 02:41
Напомним, что на прошлой неделе показатель роста заболеваемости ОРВИ в Тюменской области составил 7,5%.
«Преобладают вирусы негриппозной этиологии», — сообщили в ведомстве.
В регионе продолжается кампания по вакцинации против гриппа: на сегодняшний день вакцину поставили почти 950 тыс тюменцев. Также сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют заниматься физкультурой, хорошо питаться, соблюдать режим сна и отдыха и чаще мыть руки с мылом.
Недавно мы писали, что для жителей тюменского региона наиболее характерными являются рак печени и щитовидной железы. К такому выводу пришел главный внештатный онколог Тюмени Михаил Наумов.