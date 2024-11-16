Тобольск и Уват в зоне риска: известны характерные виды рака для тюменцев

Posted 16 ноября, 11:59
Published 16 ноября, 11:59
Modified 16 ноября, 12:01
Updated 16 ноября, 12:01
Дело в том, что Тюменская область относится к эндемичным районом по уровню заболеваемости описторхозом и заболеваниями щитовидной железы из-за йододефицита.
«У нас эндемичный район, особенно район Тобольска, Увата. В этих местностях люди заражаются описторхозом, а он является, так сказать, предраковым заболеванием. Еще вопросы вызывает щитовидная железа из-за йододефицита у населения», — сообщил Наумов 72.RU.
По данным департамента здравоохранения Тюменской области, в 2023 году число выявленных случаев рака в регионе увеличилось на 17,6%. При этом структуре заболеваемости первое место занимали злокачественные новообразования кожи (14%), второе — злокачественные новообразования молочной железы (10,5%), третье — злокачественные опухоли предстательной железы (9,8%).
По итогам первого полугодия 2024 года в регионе было выявлено более 1 тысячи новых случаев рака и свыше 7 тысяч случаев предракового состояния. В целом в регионе насчитывается более 45 тысяч людей с онкозаболеваниями.
Что касается описторхоза, то в 2023 году было зарегистрировано порядка 1,2 тысяч случаев заражения. Большая часть из них — в Тюмени, Тюменском, Ярковском и Голышмановском районах, сообщали в Роспотребнадзоре.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число заболевших ОРВИ. За неделю число заболевших увеличилось на 7,5%.