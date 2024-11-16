nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября, 11:59

Published 16 ноября, 11:59

Modified 16 ноября, 12:01

Updated 16 ноября, 12:01

Онколог озвучил характерные виды рака для жителей Тюмени

Тобольск и Уват в зоне риска: известны характерные виды рака для тюменцев

16 ноября 2024, 11:59
Фото: 1MI.

Онколог озвучил характерные виды рака для жителей Тюмени

По словам главного внештатного онколога Тюмени Михаила Наумова, наиболее характерными для жителей тюменского региона являются рак печени и щитовидной железы.

Дело в том, что Тюменская область относится к эндемичным районом по уровню заболеваемости описторхозом и заболеваниями щитовидной железы из-за йододефицита.

«У нас эндемичный район, особенно район Тобольска, Увата. В этих местностях люди заражаются описторхозом, а он является, так сказать, предраковым заболеванием. Еще вопросы вызывает щитовидная железа из-за йододефицита у населения», — сообщил Наумов 72.RU.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, в 2023 году число выявленных случаев рака в регионе увеличилось на 17,6%. При этом структуре заболеваемости первое место занимали злокачественные новообразования кожи (14%), второе — злокачественные новообразования молочной железы (10,5%), третье — злокачественные опухоли предстательной железы (9,8%).

Тюменские врачи спасли пациентку с редчайшей болезнью
Узнать подробнее

По итогам первого полугодия 2024 года в регионе было выявлено более 1 тысячи новых случаев рака и свыше 7 тысяч случаев предракового состояния. В целом в регионе насчитывается более 45 тысяч людей с онкозаболеваниями.

Что касается описторхоза, то в 2023 году было зарегистрировано порядка 1,2 тысяч случаев заражения. Большая часть из них — в Тюмени, Тюменском, Ярковском и Голышмановском районах, сообщали в Роспотребнадзоре.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число заболевших ОРВИ. За неделю число заболевших увеличилось на 7,5%.

Читайте также:
«Неравнодушные» приодели тюменских соболей в зимнюю одеждуКогда станет Тюмень городом-миллионником?На Уватском тракте ограничили движение из-за ДТП с большегрузом
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Онкологические заболевания#Рак#Онкология
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика