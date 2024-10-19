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Posted 19 октября, 11:21

Published 19 октября, 11:21

Modified 19 октября, 11:23

Updated 19 октября, 11:23

Из-за вспышки ОРВИ тюменских школьников отправляют на дистанционку

Из-за вспышки ОРВИ тюменских школьников отправляют на дистанционку

19 октября 2024, 11:21
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
По данным на 17 октября в региона на дистанционное обучение переведены 34 класса в 19 школах. Что составляет 0,3% от общего числа классов. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

По информации ведомства, ситуация по заболеваемости в образовательных организациях стабильная на данный момент и соответствует уровню заболеваемости, характерному для осеннего периода, пишет 72.RU.

Отметим, в начале октября на дистант были отправлены из-за роста числа заболевших ОРВИ были отправлены 86 классов в 36 школах Тюменской области. Решение о переводе на дистанционное обучение принимают в том случае, если в классе болеет 20% учеников.

Что касается заболеваемости ОРВИ по тюменскому региону в целом, то за последнюю неделю 41 число заболевших сократилось на 10,2%.

«В структуре выявленных респираторных вирусов регистрируются вирусы негриппозной этиологии, вирусы гриппа не циркулируют», — пояснили «Нашему Городу» в Роспотребнадзоре.
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи прогнозируют начало эпидемии гриппа в Тюменской области в ноябре этого года. В 2024 году ожидается циркуляция нескольких штаммов вируса, включая распространенные типы A и B.

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