Байден разрешил Киеву бить дальнобойными ракетами. Тюмень в зоне поражения?

Ещё одной ракетой, которую смогут использовать Вооружённые силы Украины, является британско-французская Storm Shadow/SCALP-EG. Эта ракета обладает впечатляющей дальностью до 550 км. Производитель заявляет, что её конструкция позволяет долго оставаться незамеченной: после старта она летит на низкой высоте, а перед атакой поднимается. В сети уже появляются сообщения о том, что Великобритания и Франция также готовы использовать эти ракеты против России, в частности, нацеливаясь на Курскую область.