Байден разрешил Киеву бить дальнобойными ракетами. Тюмень в зоне поражения?

Posted 18 ноября, 16:28
Published 18 ноября, 16:28
Modified 18 ноября, 16:30
Updated 18 ноября, 16:30
В ночь на понедельник The New York Times, ссылаясь на свои источники, сообщило, что президент США Джо Байден дал разрешение Украине применять поставленные американские дальнобойные ракеты для атак на российскую территорию.
Позднее пресс-служба Белого дома проинформировала, что Байден отказался комментировать это решение в Манаусе на саммите G20. Также воздержались от комментариев представители американской администрации, Государственного департамента и Пентагона.
Новости, касающиеся одобрения Байдена начались развиваться стремительно. Французское издание Le Figaro ссылается на свои источники, сообщило, что Великобритания и Франция тоже согласовали возможность применения дальнобойного оружия.
Но уже в понедельник утром Le Figaro убрало информацию о согласии Лондона и Парижа на атакующие действия против России с использованием европейских ракет Storm Shadow.
При этом ни одно официальное западное лицо не подтвердило такую информацию. Владимир Зеленский также высказался об этом следующим образом:
«Удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут».
Однозначно можно утверждать лишь то, что мы сейчас наблюдаем громкую информационную шумиху, разгоняемую СМИ. Она выглядит впечатляюще и пугающе, но в ней отсутствует конкретика. Кроме того, нет уверенности, что такое разрешение действительно существует.
МИД России, отвечая на вопрос о возможном одобрении Байдена, сообщил, что Владимир Путин ранее уже выражал свою позицию по вопросу применения дальнобойных ракет Западом по российской территории.
Напомним, что 12 сентября 2024 года Президент РФ заявил, что разрешение на применение подобного вооружения будет рассматриваться как акт войны со стороны США, стран НАТО и Европы против России. Президент также уточнил, что украинские военные не способны использовать дальнобойное оружие самостоятельно, так как для этого им необходимы разведывательные данные от ЕС и США, а также поддержка от натовских военных.
«Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — жестко заявил Владимир Путин.
В сентябре, после того как Украина получила разрешение на использование дальнобойных ракет, Россия отреагировала изменением своей Ядерной доктрины, понизив порог для применения ядерного оружия. Теперь в документе ясно указано, что критическая угроза суверенитету страны, включая угрозы от обычного оружия, в том числе дальнобойных ракет, может стать основанием для ядерного ответа.
Избранный президент США Дональд Трамп публично не стал комментировать новость о решении Байдена. Вместе с тем, его сын Дональд Трамп-младший охарактеризовал людей, разрешивших Киеву использовать западное ракетное оружие для атак на Россию, как «имбецилов».
«Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет быть уверенным, что начнется Третья мировая война, прежде чем у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни. Надо заморозить эти триллионы долларов. Жизни никого не волнуют!!! Имбецилы!» — написал Трамп-младший.
В окружении избранного президента США Дональда Трампа уже высказали мнение о том, что он может изменить решение Байдена относительно использования ракет ATACMS против России.
Илон Маск, американский миллиардер и член команды Трампа, отметил, что если Байден действительно разрешил украинским вооруженным силам применять американские дальнобойные ракеты против целей, расположенных глубоко на российской территории, то он действует крайне рискованно.
«Проблема в том, что Россия ответит зеркально», — написал Маск в аккаунте в принадлежащей ему соцсети X.
По информации тех же американских СМИ президент США принял решение по дальнобойным ракетам «в целях сдерживания КНДР». Причем еще в середине октября пресс-служба Белого дома заявляла об отсутствии разрешения для Киева.
«Мотивом этого решения было желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию для участия в войне против Украины», — сообщает новостной веб-сайт Axios.
Тем самым, американские официальные лица намерены заставить Пхеньян пересмотреть свое решение об отправке сил в РФ, что якобы должно привести к провалу наших контрнаступательных действий под Курском.
The Washington Post добавляет, что это решение представляет собой «существенное изменение в американской политике». Нынешняя администрация США полагает, что войска КНДР уже вовлечены в боевые действия, и «выражает опасения, что этому могут последовать дополнительные отправки спецназовцев из Северной Кореи».
Согласно тем данным, которые сейчас публикуются в СМИ ожидается, что первые масштабные удары могут быть осуществлены с использованием ракетных комплексов Army Tactical Missile System (ATACMS), способных поражать цели на расстоянии до 306 км.
ATACMS представляют собой управляемые ракеты большой дальности, которые предоставляют командирам на поле боя «непосредственную огневую мощь для достижения успеха в глубоких атаках». Западные эксперты утверждают, что высокая скорость этих ракет затрудняет их перехват.
Ещё одной ракетой, которую смогут использовать Вооружённые силы Украины, является британско-французская Storm Shadow/SCALP-EG. Эта ракета обладает впечатляющей дальностью до 550 км. Производитель заявляет, что её конструкция позволяет долго оставаться незамеченной: после старта она летит на низкой высоте, а перед атакой поднимается. В сети уже появляются сообщения о том, что Великобритания и Франция также готовы использовать эти ракеты против России, в частности, нацеливаясь на Курскую область.
По данным американского чиновника, Украина может не ограничиваться лишь Курской областью при использовании американского дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России, сообщает газета Washington Post.
Куда могут попасть дальнобойные ракеты? Дальность полета зависит от конкретного типа ракет, но под угрозой оказываются десятки российских городов, включая и крупные населенные пункты. Российское издание RTVI разработало карту досягаемости ракет.
Ракеты ATACMS, в зависимости от версии, способны достичь Курска, Белгорода, Орла, Воронежа и Ростова-на-Дону. Также в опасной зоне находятся Волгодонск, рядом с которым расположена атомная станция, а также Краснодар, Новороссийск и весь Крым.
Экспортная модификация Storm Shadow/SCALP-EG способна поражать цели на расстоянии до 300 км от точки запуска. Эти ракеты могут достичь таких городов, как Севастополь, Ростов-на-Дону и база Черноморского флота в Новороссийске. В числе рисковых также Воронеж, Липецк, Калуга и наша приграничная территория.
Существует также версия ракеты Storm Shadow, способная преодолеть расстояние до 560 километров. Она может достичь «средней части России», включая в зону риска такие города, как Москва, Подольск, Рязань, Тамбов, Балашов, Волгоград, Элиста и Сочи. Таким образом, практически весь центральный регион с высокой плотностью населения оказывается под угрозой.
Таким образом, можно говорить о том, что Тюменская область и близлежащие регионы находятся вне зоны поражения западных ракет. Но сама постановка вопроса заставляет думать о возможном перерастании конфликта в уже без приставок «прокси» в реальную войну с Западом, что уже нанесет свой негативные опечаток на все остальные регионы.
По мнению экспертов, для ударов США и его союзники (которые будут принимать решения и контролировать запуски), вероятно, сосредоточатся на военных объектах России — складах боеприпасов, аэродромах и штабах армейских округов.
«Впрочем, по логике Байдена и его команды, жаждущих русской крови, удар может быть нанесён тупо по нашим городам для достижения большого количества мирных жертв», — отмечает военкор Александр Сладков.
В случае этого развития событий произойдут необратимые изменения — Россия обязательно отреагирует. Как ранее подчеркивал президент России Владимир Путин, это «будет означать лишь одно: прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине».