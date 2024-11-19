Запрет абортов — благо или зло? Мнение тюменцев

Любопытно, что в упомянутой Абхазии запрет на аборты не повысил уровень рождаемости. Прерывание беременности разрешено в стране только по причине гибели плода внутриутробно. Во всех остальных случаях с конца 2015 года аборт запрещен законом. Согласно Государственному комитету статистики, в 2016 году родилось 1768 детей, в 2018 — 1430 детей, в 2019 году — 1274, а 2021 — всего лишь 1110 детей.