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Posted 19 ноября, 08:44

Published 19 ноября, 08:44

Modified 19 ноября, 08:46

Updated 19 ноября, 08:46

Тюменцы поспорили из-за предложения «Русской общины» о запрете абортов

Запрет абортов — благо или зло? Мнение тюменцев

19 ноября 2024, 08:44
Фото: 1MI.

Тюменцы поспорили из-за предложения «Русской общины» о запрете абортов

Сюжет
Медицина
Вчерашнее наше сообщение о том, что тюменские активисты требуют запрета абортов в России, вызвало большой резонанс в обществе. В telegram-канале «Наш Город | Тюмень» разгорелись нешуточные войны между сторонниками такой идеи и их противниками. Попробуем разобраться в деталях.

С чего все началось?

Напомним, что недавно в сети появилось видео, записанное участниками тюменской организации «Русская община», в котором они попросили запретить искусственное прерывание беременности на законодательном уровне.

Видео: telegram-канал «Русская община (Тюмень)».

Активисты сделали упор на заявление о вымирании русского населения, что представляет собой угрозу национальной безопасности. Также они сообщили, что любой аборт приравнивается к легальному убийству, поскольку жизнь человека начинается именно с момента зачатия, а не рождения.

Кроме того, в видео говорится о том, что увеличение женской смертности после запрета абортов — это всего лишь миф. В доказательство члены организации привели данные из Мексики, некоторых штатов США и Абхазии.

Подлило масла в огонь и недавнее высказывание депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова. Он призвал женщин рожать, пока «рожалка» работает.

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Редакция «Нашего Города» постаралась собрать воедино высказанные по этому поводу мнения и проверить статистические факты.

Что говорит статистика?

Любопытно, что в упомянутой Абхазии запрет на аборты не повысил уровень рождаемости. Прерывание беременности разрешено в стране только по причине гибели плода внутриутробно. Во всех остальных случаях с конца 2015 года аборт запрещен законом. Согласно Государственному комитету статистики, в 2016 году родилось 1768 детей, в 2018 — 1430 детей, в 2019 году — 1274, а 2021 — всего лишь 1110 детей.

Статистика рождаемости и смертности в АбхазииСтатистика рождаемости и смертности в Абхазии
Статистика рождаемости и смертности в Абхазии. Фото: Управление государственной статистики Республики Абхазия

В штате Техас, США, после запрета абортов в 2021 году наблюдался рост детской смертности. По данным отчета JAMA Pediatrics, в 2022 году в Техасе зафиксировано 216 случаев избыточной младенческой смертности. Это связано с невозможностью местных жителей прервать беременность по причине врожденных пороков развития у плода. Благодаря современным медицинским технологиям женщины заранее знают, что ребенок не выживет, но вынуждены вынашивать его весь срок.

Таким образом, необходимо рассматривать показатели женской смертности в совокупности и с другими факторами: показателями рождаемости, общего населения страны и младенческой смертности.

Что думают наши читатели?

Читатели нашего telegram-канала разделились на 3 лагеря: противники прерывания беременности, защитники абортов и те, кто допускает аборты в строго определенных случаях.

Предложение «Русской общины» вызвало нешуточные баталии в Интернете.Предложение «Русской общины» вызвало нешуточные баталии в Интернете.
Предложение «Русской общины» вызвало нешуточные баталии в Интернете.. Фото: 1MI

Некоторые тюменцы взывают к уже имеющемуся опыту других поколений:

«Все это уже было. И ни к чему хорошему не привело. Читайте историю».
«А по поводу запрета абортов — проходили, сколько женщин погибло».

Далее они объясняют, почему запрет абортов может привести не к увеличению рождаемости, а наоборот — к снижению:

«В результате того, что подпольные аборты нередко проводились людьми, не имеющими медицинского образования, множество женщин становились бесплодными».

Сторонники активистов имеют свое мнение на этот счет:

«Так постепенно и выродится нация… И заменят её другие».
«Люди, девушки, дамы, женщины, как вы можете поддерживать аборты? Насколько я знаю, любая девушка мечтает стать матерью».
«Не устаю удивляться вашей кровожадности».
«Теплая радость материнства всегда лучше холодного прозекторского стола».
Фото: 1MI

Другие отмечают, прежде всего, экономические причины, по которым женщины предпочитают не оставлять ребенка:

«А ставка по ипотеке не угроза нацбезопасности?»
«Нет ни детских садов, ни школ, ничего. Куда после 3 лет детей отдавать, вопрос открытый уже сейчас».
«Зарплаты реальные, а не нарисованные видели?»
«В настоящее время [аборты] делаются по причине экономической составляющей, т. к. цены на всё растут быстрее чем соседские дети, а процент по ипотеке будут платить ещё внуки».

Тюменцы, приравнивающие аборт к убийству, называют ряд причин прерывания беременности, которые не кажутся им уважительными:

«Бред — это когда замужняя бегает на аборты, только лишь потому, что ей на море сгонять в следующем году не светит».
«Кстати, вырос я тоже в многодетной семье, нас шестеро, я не скажу, что мы росли в роскоши, но я видел, как родители старались дать нам всё необходимое. Было тяжело, где-то экономили на сладостях и игрушках, но всё, что нужно, родители нам дали, а главное, что правильно воспитали — Людьми!»
«Кто хочет — ищет возможности, кто не хочет — ищет причины. Всё, что вы пишите, лишь оправдания и частности. Как правило, аборт делают именно те женщины, которые и финансово, и физически, и социально МОГУТ воспитать ребенка!»

На что несогласные отвечают им:

«Лучше пусть будет даже 1 ребенок, но мне не придется экономить на сладостях, игрушках и, не дай бог, на образовании».
«Общество потребителей», — разочарованно подытожила читательница, поддерживающая запрет абортов.
Фото: 1MI
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Еще одной темой, требующей внимания, оказалась контрацепция. Комментирующие уже начали терять терпение и переходить на личности и оскорбления.

С одной стороны, заявили:

«Средства контрацепции доступны всем и каждому, но если уж забеременела по своей глупости, то не нужно убивать маленького человечка».
«Чтобы не делать аборты, головой надо думать, предохраняться нужно в таком случае».

И такой получили ответ:

«Ни одно средство контрацепции не работает на 100%, если вы такие умные, то должны бы знать об этом».
Фото: 1MI

Среди самых тяжелых тем для споров мы выделили ситуации насилия, осложнения беременности, представляющие угрозу жизни матери, и врожденные пороки плода.

Защитники абортов задались такими вопросами:

«Почему мы не говорим о насилии и угрозе жизни матери? Разве от этого аборт не перестанет быть убийством?»
«Аборт по мед. показаниям — слышали?»
«Или что, это не убийство что ли, если ребенок с болезнями в утробе?»
«Выносить и родить ребенка — не в туалет сходить. Это очень трудоемкий и жертвенный процесс».

Некоторые читатели попытались помирить стороны таким образом:

«А про исключения, болезни и т. п. можно все учесть и прописать»
«Пусть у каждой женщины будет выбор сохранять беременность или прерывать».
«И нельзя лишать женщин как счастья материнства, так и осознанного решения прервать или отложить беременность до лучших времен».

Конечно, такие спорные вопросы невозможно решить, угодив всем. Возможно, в вымирании нации виноваты не только аборты и проблему следует рассматривать более комплексно. Год назад президент страны в рамках эфира «Итоги года с Владимиром Путиным» подчеркнул, что государство заинтересовано в решении демографической проблемы, но и права и свободы женщины должны при этом соблюдаться.

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Тем временем в Тюменской области самой молодой маме исполнилось всего 14 лет. Примечательно, что и самой юной тюменке, сделавшей аборт, тоже 14 лет.

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#Татьяна Курганова#Общество#Видео#Тюмень#Медицина#Статистика#Демография#Семья#Аборты#Контрацепция#Жизнь#Национальная безопасность
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