Запрет абортов — благо или зло? Мнение тюменцев

Posted 19 ноября, 08:44
Published 19 ноября, 08:44
Modified 19 ноября, 08:46
Updated 19 ноября, 08:46
Напомним, что недавно в сети появилось видео, записанное участниками тюменской организации «Русская община», в котором они попросили запретить искусственное прерывание беременности на законодательном уровне.
Активисты сделали упор на заявление о вымирании русского населения, что представляет собой угрозу национальной безопасности. Также они сообщили, что любой аборт приравнивается к легальному убийству, поскольку жизнь человека начинается именно с момента зачатия, а не рождения.
Кроме того, в видео говорится о том, что увеличение женской смертности после запрета абортов — это всего лишь миф. В доказательство члены организации привели данные из Мексики, некоторых штатов США и Абхазии.
Подлило масла в огонь и недавнее высказывание депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова. Он призвал женщин рожать, пока «рожалка» работает.
Редакция «Нашего Города» постаралась собрать воедино высказанные по этому поводу мнения и проверить статистические факты.
Любопытно, что в упомянутой Абхазии запрет на аборты не повысил уровень рождаемости. Прерывание беременности разрешено в стране только по причине гибели плода внутриутробно. Во всех остальных случаях с конца 2015 года аборт запрещен законом. Согласно Государственному комитету статистики, в 2016 году родилось 1768 детей, в 2018 — 1430 детей, в 2019 году — 1274, а 2021 — всего лишь 1110 детей.
В штате Техас, США, после запрета абортов в 2021 году наблюдался рост детской смертности. По данным отчета JAMA Pediatrics, в 2022 году в Техасе зафиксировано 216 случаев избыточной младенческой смертности. Это связано с невозможностью местных жителей прервать беременность по причине врожденных пороков развития у плода. Благодаря современным медицинским технологиям женщины заранее знают, что ребенок не выживет, но вынуждены вынашивать его весь срок.
Таким образом, необходимо рассматривать показатели женской смертности в совокупности и с другими факторами: показателями рождаемости, общего населения страны и младенческой смертности.
Читатели нашего telegram-канала разделились на 3 лагеря: противники прерывания беременности, защитники абортов и те, кто допускает аборты в строго определенных случаях.
Некоторые тюменцы взывают к уже имеющемуся опыту других поколений:
«Все это уже было. И ни к чему хорошему не привело. Читайте историю».
«А по поводу запрета абортов — проходили, сколько женщин погибло».
Далее они объясняют, почему запрет абортов может привести не к увеличению рождаемости, а наоборот — к снижению:
«В результате того, что подпольные аборты нередко проводились людьми, не имеющими медицинского образования, множество женщин становились бесплодными».
Сторонники активистов имеют свое мнение на этот счет:
«Так постепенно и выродится нация… И заменят её другие».
«Люди, девушки, дамы, женщины, как вы можете поддерживать аборты? Насколько я знаю, любая девушка мечтает стать матерью».
«Не устаю удивляться вашей кровожадности».
«Теплая радость материнства всегда лучше холодного прозекторского стола».
Другие отмечают, прежде всего, экономические причины, по которым женщины предпочитают не оставлять ребенка:
«А ставка по ипотеке не угроза нацбезопасности?»
«Нет ни детских садов, ни школ, ничего. Куда после 3 лет детей отдавать, вопрос открытый уже сейчас».
«Зарплаты реальные, а не нарисованные видели?»
«В настоящее время [аборты] делаются по причине экономической составляющей, т. к. цены на всё растут быстрее чем соседские дети, а процент по ипотеке будут платить ещё внуки».
Тюменцы, приравнивающие аборт к убийству, называют ряд причин прерывания беременности, которые не кажутся им уважительными:
«Бред — это когда замужняя бегает на аборты, только лишь потому, что ей на море сгонять в следующем году не светит».
«Кстати, вырос я тоже в многодетной семье, нас шестеро, я не скажу, что мы росли в роскоши, но я видел, как родители старались дать нам всё необходимое. Было тяжело, где-то экономили на сладостях и игрушках, но всё, что нужно, родители нам дали, а главное, что правильно воспитали — Людьми!»
«Кто хочет — ищет возможности, кто не хочет — ищет причины. Всё, что вы пишите, лишь оправдания и частности. Как правило, аборт делают именно те женщины, которые и финансово, и физически, и социально МОГУТ воспитать ребенка!»
На что несогласные отвечают им:
«Лучше пусть будет даже 1 ребенок, но мне не придется экономить на сладостях, игрушках и, не дай бог, на образовании».
«Общество потребителей», — разочарованно подытожила читательница, поддерживающая запрет абортов.
Еще одной темой, требующей внимания, оказалась контрацепция. Комментирующие уже начали терять терпение и переходить на личности и оскорбления.
С одной стороны, заявили:
«Средства контрацепции доступны всем и каждому, но если уж забеременела по своей глупости, то не нужно убивать маленького человечка».
«Чтобы не делать аборты, головой надо думать, предохраняться нужно в таком случае».
И такой получили ответ:
«Ни одно средство контрацепции не работает на 100%, если вы такие умные, то должны бы знать об этом».
Среди самых тяжелых тем для споров мы выделили ситуации насилия, осложнения беременности, представляющие угрозу жизни матери, и врожденные пороки плода.
Защитники абортов задались такими вопросами:
«Почему мы не говорим о насилии и угрозе жизни матери? Разве от этого аборт не перестанет быть убийством?»
«Аборт по мед. показаниям — слышали?»
«Или что, это не убийство что ли, если ребенок с болезнями в утробе?»
«Выносить и родить ребенка — не в туалет сходить. Это очень трудоемкий и жертвенный процесс».
Некоторые читатели попытались помирить стороны таким образом:
«А про исключения, болезни и т. п. можно все учесть и прописать»
«Пусть у каждой женщины будет выбор сохранять беременность или прерывать».
«И нельзя лишать женщин как счастья материнства, так и осознанного решения прервать или отложить беременность до лучших времен».
Конечно, такие спорные вопросы невозможно решить, угодив всем. Возможно, в вымирании нации виноваты не только аборты и проблему следует рассматривать более комплексно. Год назад президент страны в рамках эфира «Итоги года с Владимиром Путиным» подчеркнул, что государство заинтересовано в решении демографической проблемы, но и права и свободы женщины должны при этом соблюдаться.
Тем временем в Тюменской области самой молодой маме исполнилось всего 14 лет. Примечательно, что и самой юной тюменке, сделавшей аборт, тоже 14 лет.