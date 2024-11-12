Материнству все возрасты покорны: сколько лет самой молодой и возрастной маме Тюмени

Posted 12 ноября, 05:29
Published 12 ноября, 05:29
Modified 12 ноября, 05:31
Updated 12 ноября, 05:31
Самой юной мамой стала девушка, которой едва исполнилось 14 лет. Самой молодой тюменке, сделавшей аборт, также всего 14 лет.
Самыми возрастными мамами в текущем году стали женщины 52 и 53 лет. Самой взрослой беременной тюменке, решившейся на аборт, исполнилось 49 лет.
Такую статистику предоставила редакция 72.RU со ссылкой на областной департамент здравоохранения.
Ранее мы публиковали материал о том, что тюменские депутаты предложили запретить склонять женщин к абортам. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в областную думу.