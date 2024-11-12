nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 05:29

Published 12 ноября, 05:29

Modified 12 ноября, 05:31

Updated 12 ноября, 05:31

В Тюмени назвали возраст самой молодой и самой взрослой мамы

Материнству все возрасты покорны: сколько лет самой молодой и возрастной маме Тюмени

12 ноября 2024, 05:29
Фото: 1MI.

В Тюмени назвали возраст самой молодой и самой взрослой мамы

Сюжет
Дети
В Тюменской области назвали возраст самой молодой и самой возрастной мамы в 2024 году. Также есть данные о возрасте женщин, сделавших аборт.

Самой юной мамой стала девушка, которой едва исполнилось 14 лет. Самой молодой тюменке, сделавшей аборт, также всего 14 лет.

Самыми возрастными мамами в текущем году стали женщины 52 и 53 лет. Самой взрослой беременной тюменке, решившейся на аборт, исполнилось 49 лет.

Такую статистику предоставила редакция 72.RU со ссылкой на областной департамент здравоохранения.

Готовимся к Новому году: сколько берет Дед Мороз за поздравление в Тюмени в 2024 году
Узнать подробнее

Ранее мы публиковали материал о том, что тюменские депутаты предложили запретить склонять женщин к абортам. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в областную думу.

Читайте также:
Тест на отцовство и новый муж: вся правда о тюменке из шоу «Мама в 16»Время рожать: депутаты и врачи поспорили о детородном возрасте тюменокНи слова о бездетных. Тюменцам могут запретить говорить о «чайлдфри»
#Татьяна Курганова#Общество#Дети#Статистика#Материнство#Роды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика