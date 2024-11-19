Остаемся зимовать. Какой будет погода в декабре в Тюменской области?

Для обуви лучше подбирать модели с высокой подошвой, не резиновой. Наличие подкладки и дополнительной стельки обязательно. Для головы идеальным решением станет шапка из шерсти или акрила с флисовым внутренним слоем. Не забывайте и о варежках с перчатками. В условиях сильного холода рекомендуется носить одновременно и то, и другое — перчатки, а сверху варежки.