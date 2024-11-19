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Posted 19 ноября, 07:24

Published 19 ноября, 07:24

Modified 19 ноября, 07:37

Updated 19 ноября, 07:37

В Тюмени рассказали, какой будет погода в декабре

Остаемся зимовать. Какой будет погода в декабре в Тюменской области?

19 ноября 2024, 07:24
Фото: 1MI.

В Тюмени рассказали, какой будет погода в декабре

По мнению синоптиков, погода в декабре 2024 года в Тюмени не будет значительно отличаться от среднестатистической за предыдущие годы. Температурные показатели будут близки к средним значениям последних пяти лет.

Средняя дневная температура в декабре составит около –10°C, а ночная — около –12°C. Максимальная температура в этом месяце может достигать –6°C, а минимальная — опускаться до –18°C. В течение декабря 2024 года в Тюмени ожидается преимущественно пасмурная погода с осадками.

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Температура

Весь декабрь будет стоять минусовая температура. Средняя дневная температура составит –10°С. В целом же днем ожидается от –6°С до –17°С, причем пик минусовых отметок приходится на середину месяца в период с 17 по 20 числа.

Температура будет относительно постоянной в первую неделю месяца, а затем начнет постепенно снижаться к середине месяца. После 20 декабря ожидается постепенное потепление, к выходу на отметку –11°С…–13°С. Во второй половине месяца стоит ожидать температуры днем –7…–17°С. Ночью –8…–18°С.

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Осадки

Согласно прогнозу метеорологов, первая половина месяца будет скупа на осадки. Выпадение снега ожидается в промежуток с 5 по 9 декабря. Далее в регионе вновь наступит погода относительно без осадков. И лишь после 20 декабря вновь ожидаются снегопады. Причем в новогоднюю ночь также ожидается выпадение снега.

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Ветер

Декабрь, наравне с предыдущими двумя месяцами, характеризуется усилением ветра. Метеорологи предрекают усиление западных и юго-западных ветров до 5-6 м/с при среднем показателе в 5,1 м/с. Погода в Тюмени на декабрь 2024 года обещает быть ветреной, что следует учитывать все жителям региона.

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Сравнение с предыдущими годами

Погода на декабрь 2024 года в городе Тюмень и регионе ожидается теплее предыдущего года. Речь здесь скорее идет о выравнивании температурного режима. В декабре прошлого года температура была значительно холоднее. Столбик термометра опускался до –38°С.

Стоит ожидать преимущественно пасмурной погоды и нечастых осадков. Аналитики «Яндекс. Погода» предрекают по итогам месяца 32 мм осадков, что составляет примерно 6% от годовой нормы. В прошлом году этот показатель составил 49 мм, что превышает показатель климатической нормы за последние 10 лет.

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Рекомендации жителям Тюменской области

Одежда

С наступлением зимнего периода жителям Тюменской области стоит обратить внимание на правильный выбор одежды. В сильные морозы стоит выходить на улицу, утеплившись минимум в три слоя одежды:

  1. Базовый (нательный). Лучше выбрать синтетику. В отличии от хлопка она прекрасно отводит влагу от тела, позволяя ему оставаться сухим и поддерживать комфортную температуру. Отличный пример — термобелье.
  2. Средний. Когда на улице очень холодно, вторым слоем должна стать флисовая кофта или свитер из натуральной шерсти.
  3. Верхний. Зимняя теплая куртка. Оптимальным выбором станут мембранные куртки и пуховики. Эти изделия эффективно отводят влагу и обеспечивают сухость ткани, а также обладают хорошей защитой от ветра при относительно легком весе.

Для обуви лучше подбирать модели с высокой подошвой, не резиновой. Наличие подкладки и дополнительной стельки обязательно. Для головы идеальным решением станет шапка из шерсти или акрила с флисовым внутренним слоем. Не забывайте и о варежках с перчатками. В условиях сильного холода рекомендуется носить одновременно и то, и другое — перчатки, а сверху варежки.

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Питательные вещества

Медики советует тюменцам в период холодов включать в рацион больше горячих, энергетически ценных продуктов, чтобы обеспечить адекватный суточный калораж. Тогда у организма будут силы для поддержания внутреннего тепла.

Вопреки расхожему мнению, алкоголь при переохлаждении категорический противопоказан. «Под градусом» человек не может адекватно оценить свое состояние, соответственно возрастает риск получить переохлаждение или обморожение.

Родителям

Папам и мамам необходимо обратить внимание на сезонные вирусы. Заблаговременно пополните запасы противовирусных препаратов, витаминов, а также их природных аналогов и дополнений.

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В случае обморожения

МЧС ежегодно публикует памятки для граждан на случай обморожений.

Специалисты подчеркивают, что обмороженные участки тела нельзя смазывать жиром или мазями, растирать снегом, помещать в горячую воду!

Если вы обморозили себе часть тела, то искусственное отогревание врачи рекомендуют проводить только при лёгких формах отморожения. Сам процесс должен быть максимально плавным и растянутым по времени.

Начните с легкого согревающего массажа пораженных областей, после чего приложите к ним грелку с внешней температурой не более 30 градусов тепла. Данные мероприятия проводятся в течение получаса и, по возможности, обратитесь к врачу.

Кроме того, не забывайте о повышении случаев обращения за медицинской помощью в свете зимних праздников. Соблюдение простых правил безопасности и самоконтроль помогут избежать многих неприятностей и сохранить здоровье во время новогодних праздников.

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