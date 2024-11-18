Смена пола и «уколы красоты» за свой счет: тюменским чиновникам купят VIP-полисы

Posted 18 ноября, 05:24
Published 18 ноября, 05:24
Modified 18 ноября, 05:28
Updated 18 ноября, 05:28
На приобретение полисов для 159 человек потратят более 2,2 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки.
В документах указано, что в полисы ДМС должны входить услуги по предоставлению амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе первичные, повторные, консультативные приемы врачей-специалистов по специальностям:
Также полис должен покрывать расходы на лечебные амбулаторные манипуляции врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, лабораторные и инструментальные исследования, физиотерапевтическое лечение, санаторно-курортное и реабилитационно — восстановительное лечение и т. д.
Услугами, которые не входят в полис ДМС являются приемы врачей-косметологов, пластические операции, аборты, услуги по коррекции веса, хирургическому изменению пола и т. д.
Срок действия полиса должен составлять 12 месяцев с даты его выдачи.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени планируют потратить свыше 4,5 миллиона рублей на работы по озеленению территории у правительства Тюменской области. Там планируют высадить более тысячи деревьев и кустарников.