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Posted 18 ноября, 05:24

Published 18 ноября, 05:24

Modified 18 ноября, 05:28

Updated 18 ноября, 05:28

Тюменские чиновники получат VIP-полисы за счет бюджета

Смена пола и «уколы красоты» за свой счет: тюменским чиновникам купят VIP-полисы

18 ноября 2024, 05:24

Тюменские чиновники получат VIP-полисы за счет бюджета

Сюжет
Медицина
Сотрудникам Центра информационных технологий Тюменской области купят полисы добровольного медицинского страхования за счет бюджета.

На приобретение полисов для 159 человек потратят более 2,2 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки.

В документах указано, что в полисы ДМС должны входить услуги по предоставлению амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе первичные, повторные, консультативные приемы врачей-специалистов по специальностям:

  • акушерство и гинекология,
  • аллергологии и иммунологии,
  • гастроэнтерологии,
  • гематологии,
  • генетике,
  • стоматологии,
  • дерматовенерологии,
  • инфекционным болезням,
  • кардиологии,
  • неврологии,
  • нейрохирургии,
  • нефрологии,
  • онкологии и т. д.

Также полис должен покрывать расходы на лечебные амбулаторные манипуляции врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, лабораторные и инструментальные исследования, физиотерапевтическое лечение, санаторно-курортное и реабилитационно — восстановительное лечение и т. д.

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Услугами, которые не входят в полис ДМС являются приемы врачей-косметологов, пластические операции, аборты, услуги по коррекции веса, хирургическому изменению пола и т. д.

Срок действия полиса должен составлять 12 месяцев с даты его выдачи.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени планируют потратить свыше 4,5 миллиона рублей на работы по озеленению территории у правительства Тюменской области. Там планируют высадить более тысячи деревьев и кустарников.

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