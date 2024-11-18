Цены на обслуживание китайских иномарок взлетят в Тюмени после Нового года

Posted 18 ноября, 04:58
Published 18 ноября, 04:58
Modified 18 ноября, 05:00
Updated 18 ноября, 05:00
По словам владельца одного из СТО Тюмени, в настоящее время запчасти на некоторые автомобили китайского производства уже выросли в цене. В частности, для тех марок машин, которые являются наиболее популярными.
«Цены на запасные части для них увеличиваются регулярно из-за высокого уровня спроса», — пояснил Ура.Ру руководитель тюменской СТО.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние три месяца стоимость премиального бензина АИ-98 увеличилась более на три рубля. Также заметно выросли цена на топливо других марок.