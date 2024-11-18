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Posted 18 ноября, 04:58

Published 18 ноября, 04:58

Modified 18 ноября, 05:00

Updated 18 ноября, 05:00

Цены на обслуживание китайских иномарок взлетят в Тюмени после Нового года

Цены на обслуживание китайских иномарок взлетят в Тюмени после Нового года

18 ноября 2024, 04:58
Фото: 1MI.
Причиной резкого повышения стоимости услуг на техническое обслуживание и ремонт станет подорожание запчастей. С 1 января 2025 года их стоимость возрастет в среднем на 10-15%.

По словам владельца одного из СТО Тюмени, в настоящее время запчасти на некоторые автомобили китайского производства уже выросли в цене. В частности, для тех марок машин, которые являются наиболее популярными.

«Цены на запасные части для них увеличиваются регулярно из-за высокого уровня спроса», — пояснил Ура.Ру руководитель тюменской СТО.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние три месяца стоимость премиального бензина АИ-98 увеличилась более на три рубля. Также заметно выросли цена на топливо других марок.

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