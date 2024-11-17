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Posted 17 ноября, 16:40

Published 17 ноября, 16:40

Modified 17 ноября, 16:42

Updated 17 ноября, 16:42

«Доброе утро, сынок»: в Тюмени в заброшенном бункере нашли труп мужчины

«Доброе утро, сынок»: в Тюмени в заброшенном бункере нашли труп мужчины

17 ноября 2024, 16:40
Фото: ЧС Тюмень.
Страшную находку обнаружила группа подростков в заброшенном бункере времен СССР на улице Героев Сталинградской битвы.
«Мы компанией из 9 человек пошли на „заброшку“ в бункер. Сначала зашли туда пять человек из группы, прошли половину пути и вернулись обратно. Остальные же пошли дальше и в глубине завернули увидели сгоревшего человека. Мы все испугались и выбежали. Потом еще долго обсуждали увиденное, решили, что это манекен», — сообщили ребята в тг-канале ЧС Тюмень.

По словам юных тюменцев, один из мальчиков из их компании рассказал о жуткой находке своей маме. Она и вызвала на месте ЧП сотрудников правоохранительных и следственных органов.

Ребята сообщают, что у погибшего имелся сотовый телефон — в нем было открыто сообщение с пожеланием доброго утра от контакта «мама», кроме того имелось смс-сообщение от банка о списании денег с карты. По неподтвержденной информации, оба сообщения датируются сегодняшним днем.

По словам очевидцев, в настоящее время на месте происшествия работают следователи СУ СК по Тюменской области и сотрудники МЧС. Официальные комментарии ожидаются.

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