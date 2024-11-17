«Доброе утро, сынок»: в Тюмени в заброшенном бункере нашли труп мужчины

Posted 17 ноября, 16:40
Published 17 ноября, 16:40
Modified 17 ноября, 16:42
Updated 17 ноября, 16:42
«Мы компанией из 9 человек пошли на „заброшку“ в бункер. Сначала зашли туда пять человек из группы, прошли половину пути и вернулись обратно. Остальные же пошли дальше и в глубине завернули увидели сгоревшего человека. Мы все испугались и выбежали. Потом еще долго обсуждали увиденное, решили, что это манекен», — сообщили ребята в тг-канале ЧС Тюмень.
По словам юных тюменцев, один из мальчиков из их компании рассказал о жуткой находке своей маме. Она и вызвала на месте ЧП сотрудников правоохранительных и следственных органов.
Ребята сообщают, что у погибшего имелся сотовый телефон — в нем было открыто сообщение с пожеланием доброго утра от контакта «мама», кроме того имелось смс-сообщение от банка о списании денег с карты. По неподтвержденной информации, оба сообщения датируются сегодняшним днем.
По словам очевидцев, в настоящее время на месте происшествия работают следователи СУ СК по Тюменской области и сотрудники МЧС. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени родные погибшей пациентки пытаются добиться отстранения от работы врача, по вине которого она скончалась. Трагедия произошла в январе 2022 года.