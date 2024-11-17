«Доброе утро, сынок»: в Тюмени в заброшенном бункере нашли труп мужчины

Ребята сообщают, что у погибшего имелся сотовый телефон — в нем было открыто сообщение с пожеланием доброго утра от контакта «мама», кроме того имелось смс-сообщение от банка о списании денег с карты. По неподтвержденной информации, оба сообщения датируются сегодняшним днем.