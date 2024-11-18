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Posted 18 ноября, 04:14

Published 18 ноября, 04:14

Modified 18 ноября, 04:16

Updated 18 ноября, 04:16

В Тюменской области стоимость бензина АИ-98 превысила 80 рублей

В Тюменской области стоимость бензина АИ-98 превысила 80 рублей

18 ноября 2024, 04:14
Фото: 1MI.
За последние три месяца бензин данной марки подорожал на 3,44 рубля. За год цена за литр поднялась на 12,86 рубля. Сегодня в среднем литр АИ-98 продают за 80,04 рубля. Такие данные указывает сервис fuelprices.ru.

Отмечен рост стоимости на другие виды топлива. АИ-92 подорожал за месяц на 0,87 рубля — до 52,89 рубля (за год рост цен составил 3,85 рубля), АИ-95 вырос в цене на 0,97 рубля за месяц -до 58,25 рубля (за год на 4,40 рубля). Дизельное топливо стоит дороже, чем год назад на 4,12 рубля — 67,54 рубля.

По данным экспертов рост цен на топливо продолжится до момента отмены запреты на экспорт. Известно, что на минувшей неделе Минэнерго внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на экспорт бензина из России. Запрет может быть снят уже с 1 декабря 2024 года для всех марок бензина, но вывоз топлива будет открыт только для производителей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года более чем на 50% увеличились цены на картофель. Причиной подорожания популярного овоща стали майские заморозки, которые негативно сказались на урожае.

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