В Тюменской области стоимость бензина АИ-98 превысила 80 рублей

Posted 18 ноября, 04:14
Published 18 ноября, 04:14
Modified 18 ноября, 04:16
Updated 18 ноября, 04:16
Отмечен рост стоимости на другие виды топлива. АИ-92 подорожал за месяц на 0,87 рубля — до 52,89 рубля (за год рост цен составил 3,85 рубля), АИ-95 вырос в цене на 0,97 рубля за месяц -до 58,25 рубля (за год на 4,40 рубля). Дизельное топливо стоит дороже, чем год назад на 4,12 рубля — 67,54 рубля.
По данным экспертов рост цен на топливо продолжится до момента отмены запреты на экспорт. Известно, что на минувшей неделе Минэнерго внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на экспорт бензина из России. Запрет может быть снят уже с 1 декабря 2024 года для всех марок бензина, но вывоз топлива будет открыт только для производителей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года более чем на 50% увеличились цены на картофель. Причиной подорожания популярного овоща стали майские заморозки, которые негативно сказались на урожае.