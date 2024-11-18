В Тюменской области стоимость бензина АИ-98 превысила 80 рублей

По данным экспертов рост цен на топливо продолжится до момента отмены запреты на экспорт. Известно, что на минувшей неделе Минэнерго внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на экспорт бензина из России. Запрет может быть снят уже с 1 декабря 2024 года для всех марок бензина, но вывоз топлива будет открыт только для производителей.