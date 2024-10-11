Бум на авторынке! Через несколько лет только 5% тюменцев смогут купить автомобили

Posted 11 октября, 09:16
Published 11 октября, 09:16
Modified 11 октября, 09:18
Updated 11 октября, 09:18
Как сообщают «Новые Известия», с начала года по сентябрь россияне купили 1,337 миллиона автомобилей, этот показатель уже превышает общую сумму автомобилей, купленных за весь 2023-й год.
Специалисты говорят о том, что такой существенный рост покупательского спроса связан с регулярно публикующимися анонсами роста цен. Однако их нельзя назвать необъективными или ошибочными. На фоне поднятия стоимости утильсбора с 1-го октября текущего года и с учетом планов его роста с 2025-го года, цены на машины действительно подскочат. А высокая ставка кредитования дополнительно усложнит процесс покупки автомобиля.
«Поставщикам нужно сохранять уровень прибыли, если растут расходы, закономерно вырастут и цены. Так уже происходило в прошлый раз с повышением утильсбора. Сейчас люди пытаются успеть купить машины до того, как машины начнут продавать по новым ценам», — рассказал «Нашему городу» автоаналитик Сергей Нестеров.
Эксперты «Новых Известий» вовсе публикуют не утешающий прогноз — есть вероятность, что через несколько лет автомобиль сможет себе позволить лишь 5% населения.
К тому же сейчас в создавшемся ажиотаже важную роль играет текущая ситуация на рынке. На складах еще много автомобилей прошлогоднего выпуска. Дилеры предлагают на них хорошие скидки. Это выгодное предложение играет ключевую роль, а вкусовые предпочтения покупателей становятся менее важными. Ожидается, что после резкого роста спроса последует значительное снижение.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские эскортницы подняли цены на свои услуги, однако некоторым категориям граждан они готовы делать скидки.