Бум на авторынке! Через несколько лет только 5% тюменцев смогут купить автомобили

Специалисты говорят о том, что такой существенный рост покупательского спроса связан с регулярно публикующимися анонсами роста цен. Однако их нельзя назвать необъективными или ошибочными. На фоне поднятия стоимости утильсбора с 1-го октября текущего года и с учетом планов его роста с 2025-го года, цены на машины действительно подскочат. А высокая ставка кредитования дополнительно усложнит процесс покупки автомобиля.